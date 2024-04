Jasmiina Yildiz kertoo voinnistaan ja syöpähoidoistaan: "Ei jaksaisi enää sekuntiakaan"

Big Brother Suomi -voittaja Jasmiina Yildiz , 26, päivitti Instagramin tarinat-osiossa vointiaan nyt, kun hänen syöpähoitojensa alkamisesta on kulunut reilut kolme viikkoa. Yildiz kertoi noin kuukausi sitten Nikotellen-podcastin jaksossa sairastuneensa kohdunkaulan syöpään. Jakson ilmestymisen jälkeen hän sai lisää järkyttäviä uutisia, kun lääkärit kertoivat syövän levinneen reiden imusolmukkeisiin ja kohdun viereisiin kudoksiin.

Yildiz jatkaa tekstiään kertoen, ettei ole väsymyksen vuoksi jaksanut liiemmin päivitellä vointiaan someseuraajilleen. Raskas tilanne on vaatinut veronsa myös hänen henkisestä hyvinvoinnistaan.

– Henkisesti myös ihan paskaa, puuduttaa ja ahdistaa. Ei jaksaisi enää sekuntiakaan. Joka päivä yrittää pitää mieltä positiivisena, mutta kyllä kerron rehellisesti, että se on ihan jumalattoman hankalaa tämän kaiken keskellä ja kyllä saa kaivamalla kaivaa sen voiman, hän kirjoittaa.

Yildiz kertoo seuraavassa Instagram-tarinassaan laboratoriokokeidensa näyttävän varovaisesti siltä, että hänen kropassaan on hoitojen aloittamisen myötä alkanut tapahtua myös jotain hyvää. Esimerkiksi korkealla ollut tulehdusarvo on tippunut alemmas.

– Viikon päästä on magneettikuvaus ja saadaan ensimmäiset kunnon tarkat datat, mitä kasvaimelle on käynyt. Sädehoitoa on annettu nyt jo 15 kertaa ja olen saanut kolme sytostaattitiputusta. Sytoja jäljellä vielä kaksi ja sädettä 10 kappaletta. Sen jälkeen minulle tehdään vielä brakyhoito, hän jatkaa.