Eläkeikää ei juuri nyt tarvitse nostaa, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto

Keskustelu suomalaisesta eläkejärjestelmästä on käynyt kuumana viime viikkoina. Hallitus on toteuttamassa kolmen miljardin euron verran sopeutustoimia, joista kaksi miljardia tehtäisiin menoleikkauksilla ja miljardi veronkorotuksilla.

Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto kommentoi asiaa MTV:n Uutisextran haastattelussa. Hänen mukaansa eläkejärjestelmä on tällä hetkellä vahvemmassa kunnossa kuin valtiontalous kokonaisuutena.

Mahdolliseksi riskiksi Murto näkee Suomen heikon talouskehityksen, joka voisi jatkuessaan nakertaa eläkekertymiä. Eläkeiän nostoon hän ei kuitenkaan näe tällä hetkellä tarvetta, sillä eläkeikä on jo nousemassa edellisen eläkeuudistuksen päätöksillä.

– Siinä on rakennettu mekanismi, joka nostaa eläkeikää kohtalaisen automaattisesti. Siinä mielessä yksi päätös on jo tehty. Tehdäänkö sen päälle joskus seuraavina vuosikymmeninä, se on varmaan pohdinnan paikka.