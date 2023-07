Brasilia vahvisti: Real Madridin kultasormi päävalmentajaksi vuoden kuluttua

Marcan mukaan Brasilian jalkapalloliiton puheenjohtaja Ednaldo Rodrigues on vahvistanut asian. Pesti vapautui, kun maan edustusjoukkuetta kuusi vuotta valmentanut Tite jätti tehtävänsä joulukuussa pettymykseen päättyneen MM-turnauksen jälkeen.

Ancelottilla on sopimusta vuosi jäljellä Real Madridin kanssa, joten työt Brasilian maajoukkueen peräsimessä alkavat Copa America -turnauksesta vuonna 2024.

64-vuotias Ancelotti on yksi modernin jalkapallohistorian menestyneimmistä valmentajista. Hän on voittanut päävalmentajana mestaruuden viidessä suurimmassa Euroopan sarjassa. Mestarien liigan voittoja Ancelottilla on neljä.