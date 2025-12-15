Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on lisännyt Euroopan hänen henkilökohtaiselle mustalle listalleen. Tämä asetelma luo oudon ja ristiriitaisen taustan hetkeen, jolloin juhlistetaan Suomen historian suurinta puolustushankintaa, kirjoittaa MTV Uutisten Yhdysvaltoihin erikoistunut toimittaja Sanna Voltti Fort Worthista, Teksasista.
Presidentti Trumpin ja hänen hallintonsa viesti oli poikkeuksellisen tyly vastikään julkaistussa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden strategiassa: Euroopassa on tehty kaikki väärin ja Yhdysvaltojen tulee käyttää manterettamme varoittavana esimerkkinä.
Eurooppa on rasite, ei kumppani. Presidentti Trump ei myöskään jaksa enää "turhanpäiväisiä Ukraina-kokouksia vain Ukrainan mieliksi".
Trumpin hallinto suunnittelee myös uutta liittoumaa, joka toimisi vaihtoehtona G7-ryhmälle.
Core 5 -nimellä kulkevaan ryhmään kuuluisivat Kiina, Venäjä, Intia, Japani ja Yhdysvallat. Ryhmä tapaisi G7-maiden tapaan säännöllisesti.
Eurooppaa ei tähän pöytään kutsuta.
Trumpin puheissa Eurooppa näyttäytyy vapaamatkustajana, joka ei kanna vastuuta omasta turvallisuudestaan. Nato-liittolaisia moititaan aliresursoinnista, puolustusmenoista ja siitä, että Yhdysvallat joutuu Trumpin mukaan maksamaan muiden turvallisuuden.
Retoriikka ei ole missään nimessä uutta, mutta sen sävy on koventunut.