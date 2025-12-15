Trumpin puheissa Eurooppa näyttäytyy vapaamatkustajana, joka ei kanna vastuuta omasta turvallisuudestaan. Nato-liittolaisia moititaan aliresursoinnista, puolustusmenoista ja siitä, että Yhdysvallat joutuu Trumpin mukaan maksamaan muiden turvallisuuden.

Eurooppa on rasite, ei kumppani. Presidentti Trump ei myöskään jaksa enää "turhanpäiväisiä Ukraina-kokouksia vain Ukrainan mieliksi".

Presidentti Trumpin ja hänen hallintonsa viesti oli poikkeuksellisen tyly vastikään julkaistussa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden strategiassa: Euroopassa on tehty kaikki väärin ja Yhdysvaltojen tulee käyttää manterettamme varoittavana esimerkkinä.

Ajoitus Suomelle harmillinen

F-35-hävittäjien osto sitoo Suomen ilmavoimat vuosikymmeniksi Yhdysvaltojen teknologiaan, huoltoon ja logistiikkaan. Turvallisuuspolitiikassa tämä on syvä ja pitkä riippuvuussuhde – juuri sellainen, jonka luotettavuudesta Trumpin puheet herättävät kysymyksiä.

Trumpin bisnesmiehen ajattelussa liittolaisuus ei ole arvo, vaan kauppa. Diili, niin kuin hän sanoisi.

Suomen kannalta ristiriita on ilmeinen. F-35-hankinta perustuu ajatukseen pitkäjänteisestä ja luotettavasta kumppanuudesta Yhdysvaltojen kanssa. Suomi ja Yhdysvallat ovat pitkään olleet kumppaneita, ja toistuvasti korostaneet tätä pitkää ja hedelmällistä suhdetta.