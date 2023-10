Biden vertasi Putinia Hamasiin – Venäjä syytti maata "laskelmoiduista sijoituksista"

Bidenin mukaan kyseessä on sijoitus, joka tuottaa Yhdysvalloille turvallisuutta sukupolvien ajan.



– Se auttaa meitä pitämään amerikkalaiset joukot poissa vaarasta. Se auttaa meitä rakentamaan maailmaa, joka on turvallisempi, rauhallisempi ja vauraampi lapsillemme ja lastenlapsillemme, Biden kuvaili.



Yhdysvaltoihin Lähi-idän-visiitiltään palannut Biden piti varhain Suomen aikaa puheen, joka käsitteli sekä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa että äärijärjestö Hamasin ja Israelin välistä konfliktia.



Puheessaan Biden rinnasti Hamasin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin.



– Hamas ja Putin edustavat eri uhkia, mutta tämä on yhteistä: kumpikin haluaa täysin tuhota naapurissaan olevan demokratian, Biden sanoi.

Venäjä kiirehti kommentoimaan

Venäjän ulkoministeriö kiirehti kritisoimaan Bidenin lausuntoja ja syyttämään maata oman edun tavoittelusta aseavussa.

– He tapasivat kutsua sitä "vapauden ja demokratian puolesta taistelemiseksi", ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kirjoitti Telegram-sovelluksessa.

– Nyt se osoittautuu vain laskelmoinniksi. Se on aina ollut niin, he vain huijasivat maailmaa käyttäen arvoja, joita Washington ei ole koskaan edustanut.

Hän terästi kommenttiaan lainaamalla Kummisetä-elokuvan maineikasta sitaattia "Tämä ei ole mitään henkilökohtaista, ainoastaan bisnestä."

– Sodat ovat perinteisesti olleet "fiksuja investointeja" Yhdysvalloille, kun ne eivät tapahtu Amerikan maaperällä ja heidän ei tarvitse välittää muille syntyneistä kuluista, hän kirjoitti.

Kehotti jättämään puoluepolitiikan sivuun

Biden kehotti yhdysvaltalaisia sivuuttamaan poliittisen vihanpidon ja tulemaan yhteen Israelin ja Ukrainan sotilaalliseksi tukemiseksi. Hän kuvaili tätä Yhdysvaltain kansalaisvelvollisuudeksi maailmalle.



– Emme voi antaa, emmekä anna, Hamasin kaltaisten terroristien ja Putinin kaltaisten tyrannien voittaa, Biden sanoi ja painotti, että Yhdysvallat ei voi antaa pikkumaisen puoluepolitiikan asettua vastuidensa tielle.



Republikaanipuolueen sisäiset erimielisyydet johtivat aiemmin tässä kuussa Yhdysvaltain edustajainhuoneen silloisen puhemiehen, republikaani Kevin McCarthyn syrjäyttämiseen tehtävästään.



Tämän jälkeen edustajainhuone on ollut lamaantuneena, eikä päätäntäelimelle saatu torstainakaan valittua uutta puhemiestä. Uutiskanava CNN:n mukaan seuraava äänestys on määrä järjestää perjantaina iltapäivällä Suomen aikaa.



Puhemiesdraama on jumittanut myös uudet päätökset Yhdysvaltain tuesta liittolaisilleen.

"Emme voi luovuttaa rauhan suhteen"

Biden ilmaisi puheessaan myös tukensa niin kutsutulle kahden valtion mallille ratkaisuna Israelin ja palestiinalaisten tilanteeseen.



– Niin vaikeaa kuin se onkin, me emme voi luovuttaa rauhan suhteen. Me emme voi luovuttaa kahden valtion mallin suhteen, Biden sanoi.



– Israel ja palestiinalaiset ansaitsevat yhtä lailla elää turvassa, arvokkaasti ja rauhassa.



Suomi osana on Euroopan unionia yhä sitoutunut kahden valtion malliin, kuten kansainvälinen yhteisö laajalti muutoinkin. Ajatuksena on, että parhaiten alueen vakautta edistäisi, jos sekä Israel että Palestiina olisivat itsenäisiä valtioita.

