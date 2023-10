Yhdysvaltain edustajainhuoneen lamaannus jatkuu, Jim Jordan ei saanut riittävää tukea ensimmäisellä kierroksella

Parikymmentä edustajainhuoneen republikaania siis äänesti Jordania vastaan. Valintaan tarvitaan enemmistö annetuista äänistä, ja republikaaneilla on edustajainhuoneessa vain hienoinen enemmistö.

Republikaanipuolueen sisäiset kiistat johtivat aiemmin tässä kuussa edustajainhuoneen puhemiehen, republikaani Kevin McCarthyn syrjäyttämiseen tehtävästään tiukassa äänestyksessä. Puhemiesdraaman vuoksi edustajainhuone on ollut kaksi viikkoa lamaantuneena.

Jordan on kuitenkin ilmaissut olevansa varma, että hän saa lopulta taakseen edustajainhuoneen enemmistön tuen. Samaan uskovat hänen liittolaisensa. CNN on kertonut lähteen sanoneen, että Jordan on valmis niin moneen äänestykseen kuin tarve vaatii.