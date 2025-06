Venäjä älähti Iran-iskusta – raju vihjaus ydinaseiden toimittamisesta

Dmitri Medvedev, Venäjän entinen presidentti ja turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, väitti sunnuntaina Donald Trumpin aloittaneen uuden sodan Yhdysvalloille hyökätessään Iraniin.

Trump kertoi lauantai-iltana, että Yhdysvaltain joukot iskivät Iranin kolmeen pääasialliseen ydinlaitokseen ja varoitti Teherania, että se kohtaa vielä tuhoisampia hyökkäyksiä, ellei se suostu rauhaan.

– Trump, joka astui näyttämölle rauhantekijäpresidenttinä, on aloittanut Yhdysvalloille uuden sodan, Dmitri Medvedev sanoi Telegram-kanavallaan.

Kremlin virallinen viesti tänään on ollut, että presidentti Vladimir Putinilla ei ollut aikomusta soittaa Trumpille iskun tiimoilta, mutta puhelu voitaisiin kyllä järjestää pikaisesti.

Myöhemmin iltapäivällä kerrottiin, että Venäjä tuomitsee voimakkaasti Yhdysvaltain iskut Iranin ydinlaitoksiin. Venäjän ulkoministeriön mukaan iskut ovat vastuuttomia ja rikkovat räikeästi kansainvälistä oikeutta.

Ulkoministeriö sanoo, että Yhdysvallat on aloittanut vaarallisen eskalaation, joka murentaa entisestään alueellista ja globaalia turvallisuutta.

Medvedev on viime vuosina profiloitunut Kremlin virallisia lausuntoja kärjekkäämpänä julkisena keskustelijana. Tälläkin kertaa hänen viestissään on useita monitulkintaisia kohtia. Rajuin niistä on vihjaus, että Iran saattaisi saada ydinaseen joltain toiselta valtiolta.

– Useat maat ovat valmiita toimittamaan Iranille suoraan omia ydinaseitaan, Medvedev väitti.

Maailmassa on tiettävästi yhdeksän ydinasevaltiota. Niistä viisi, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Ranska ja Britannia ovat omat aseensa myöntäneet ja liittyneet ydinsulkusopimus NPT:hen. Epäviralliset ydinasevaltiot ovat Intia, Pakistan, Israel ja Pohjois-Korea.

Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev ei säästellyt sanojaan Yhdysvaltojen iskusta./ All Over Press

Isku vyön alle

Venäjän liberaalidemokraattisen puolueen (LDPR) johtaja Leonid Slutski sanoi, että iskut "eivät palvelleet mitään sotilaallista tarkoitusta Yhdysvalloille, eikä niitä voida oikeuttaa kansainvälisen oikeuden nojalla".

– Yltymisen seuraukset uhkaavat levitä alueen ulkopuolelle. Washington ymmärtää Teheranin vastauksen olevan väistämätön. Kaikki tämä vie vastakkainasettelun uudelle tasolle ja lisää kolmannen maailmansodan riskiä, sanoi Slutski, joka toimii myös Venäjän duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana.

Medvedev sivalsi Trumpia myös hänen heikkoon kohtaansa.

Trump on toistuvasti antanut ymmärtää ansaitsevansa palkinnon saavutuksistaan. Demokraattipresidentti Barack Obamalle Nobelin rauhanpalkinto annettiin, mitä Trump on kritisoinut useasti.

– Tällaisella menestyksellä Trump ei tule voittamaan Nobelin rauhanpalkintoa – vaikka nimitys olisikin kuinka korruptoitunut. Hyvä alku, onnittelut, herra presidentti!

Päivitys kello 14.11: Lisätty tieto Venäjän ulkoministeriön lausunnosta.