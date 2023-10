Valkoinen talo hakee miljardien tukipakettia Ukrainalle, YK löysi todisteita Venäjän sotarikoksista – MTV seuraa sotaa

Venäjä on aloittanut uuden hyökkäyksen lähellä Avdijivkan kaupunkia

6.05: Valkoinen talo on pyytänyt kongressilta kymmenien miljardien tukipakettia Ukrainalle

Valkoinen talo pyysi perjantaina kongressia hyväksymään yhteensä yli 100 miljardin dollarin suuruisen hätäapupaketin Israelille ja Ukrainalle sekä Yhdysvaltain eteläiselle rajalle. Aiheesta uutisoi muun muassa The Guardian-lehti .

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin pyyntöön sisältyy 61,4 miljardia dollaria Ukrainalle, josta 44,4 miljardia dollaria on tarkoitettu puolustusvarusteiden hankkimiseen maalle.

– Komissio on löytänyt uusia todisteita siitä, että Venäjän viranomaiset ovat syyllistyneet kansainvälisten ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, se totesi YK:n yleiskokoukselle toimittamassaan raportissa.

– Komissio on viime aikoina dokumentoinut hyökkäyksiä, jotka kohdistuvat siviilikohteisiin, kuten asuinrakennuksiin, rautatieasemaan, kauppoihin ja siviilikäyttöön tarkoitettuun varastoon, mikä on johtanut lukuisiin uhreihin.

Venäjä on jyrkästi kiistänyt syyllistyneensä julmuuksiin tai kohdistuneensa siviileihin Ukrainassa.

Komissio sanoi dokumentoineensa raiskaustapauksia, joissa on käytetty "voimakeinoja tai psykologista pakottamista". (Reuters)

Ministeriö painottaa, että vahinkojen laajuutta ei ole vahvistettu. Se kuitenkin pitää luultavana, että Berdjanskissa on tuhoutunut yhdeksän ja Luhanskissa viisi Venäjän sotilashelikopteria.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tiistaina maan jo käyttäneen Yhdysvaltojen toimittamia pitkän kantaman ATACMS-tykistöohjuksia. Valkoinen talo vahvisti myöhemmin samana päivänä, että ATACMS-ohjuksia on hiljattain toimitettu Ukrainalle.

Venäjän lähi-ilmatuki on Britannian puolustusministeriön mukaan ollut riippuvainen erityisesti helikoptereista. Jos menetykset vahvistetaan, niillä on todennäköisesti vaikutusta Venäjän kyvykkyyteen sekä puolustautua että hyökätä alueella. Ministeriö arvelee koptereiden korvaamisen olevan vaikeaa, koska Venäjän sotilastarvikkeiden tuotanto on kuormittunut.