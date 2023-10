Asiantuntija: Putin hyödyntää Israelin ja Hamasin sotaa kahdella vahingollisella tavalla

"Maailman kahtiajako syvenee"

– Toisaalta Kiina on toisaalta hyvin taitava ottamaan roolia tilanteessa, jossa on tarjolla valtaa ilman valvontaa. Se on nähty Afrikassa ja monessa muussa paikassa. Kiina tarttuu tilanteessa, jos se näkee, että on olemassa valtatyhjiö.