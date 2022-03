Bernie Ecclestonelta hämmentävää tekstiä Vladimir Putinista ja Venäjästä – tallipomon kommentit toista maata: "Hyvin hyvin pelottavaa"

Siinä missä koko läntinen maailma on tuominnut jyrkästi Putinin ja Venäjän toimet Ukrainassa, Ecclestonen linja on huomattavasti suopeampi.

– Meidän kuljettajamme tekivät selväksi, että he eivät halua ajaa maassa, joka on käynnistänyt tällaisen hyökkäyssodan. On käsittämätöntä, että tällaista voi tapahtua. Tämä on hyvin hyvin pelottavaa, Marko sanoi itävaltalaiselle RTL:lle Onestopstrategyn mukaan.