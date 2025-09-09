Käärijällä ja Behmillä välirikko – Töllötuomarit: "Oli vähän kiusallista"

Julkaistu 22 minuuttia sitten

MTV VIIHDE

MTV:n Töllötuomarit selvittivät, mitä Behmin ja Käärijän välirikon taustalta paljastui ja miten Käärijä reagoi tilanteeseen.

MTV:n Töllötuomarit Katri Utula ja Katja Lintunen perkaavat jälleen syksyn tv-ohjelmien tuoreita käänteitä. 

Tämän viikon yksi puhutuin tapahtumasarja nähdään perjantaina Vain elämää -kauden avausjaksossa, jossa vietetään Käärijän päivää. 

Töllötuomarit kertovat nyt, mitä Behmin ja Käärijän välillä oikein tapahtui ja miten he reagoivat tilanteeseen. 

Lue lisää: Käärijä ja Behm kertovat tv:ssä välirikostaan: "On ollut puoli vuotta"

Behm ja Käärijä olivat olleet jo pidempään ystävyksiä, mutta yksi tilanne muutti asetelman.

Töllötuomareilla on selkeä näkemys siitä, miksi tilanne vaivasi Behmiä ja miten se vaikutti Käärijään.

Entä miten Kuumaa:n Johannes Brotherus liittyy tähän kaikkeen?

Katso Töllötuomareiden kommentit yllä olevalta videolta!

tollotuomarit_katsomo_logollinen_16x9
Töllötuomareiden tuore jakso on katsottavissa kokonaisuudessaan torstaina MTV Katsomossa

Jaksossa puidaan ensimmäisiä Ensitreffit alttarilla -häitä sekä paljastetaan yksityiskohtia mystisestä Pirunpeli-ohjelmasta.

Lisää aiheesta:

