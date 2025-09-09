Käärijä ja Behm kertovat tv:ssä välirikostaan: "On ollut puoli vuotta"

Käärijä ja Behm olivat sopineet osallistuvansa Vain elämää -ohjelmaan yhdessä. Behm sai kuulla Johannes Brotherukselta, että Käärijä onkin mukana ohjelman tuoreimmalla kaudella.

Nelosen Vain elämää -kauden toisessa jaksossa perjantaina 12. syyskuuta vietetään Käärijän päivää.

Kuumaa-yhtyeen Johannes Brotherus esittää jaksossa oman versionsa Käärijän Autiomaa-kappaleesta. Ennen esitystä Brotherus kertoo hänelle olleen selvää, että hän esittäisi kappaleen duettona, ja että hänelle oli vielä selvempää, kenen kanssa sen tekisi.

Seuraavaksi paikalle astelee artisti Behm.

– Eiih... Rakas! Käärijä parahtaa Behmin nähdessään.

Esityksen jälkeen Käärijä ja Behm kertovat väleistään kameralle.

– Meillä on välirikko, Käärijä sanoo pitäen kättään Behmin ympärillä.

– On ollut puoli vuotta, Behm vastaa.

Käärijä kertoo, että yritti tuona aikana soittaa Behmille, muttei tämä vastannut puhelimeen. Behm huomauttaa, että Käärijä yritti tavoitella häntä puhelimitse vain kerran.

Behm valottaa, mistä oikein on kyse.

– Olemme istuneet samassa pöydässä neuvottelemassa tästä Vain elämää -kaudesta. Me sitten sovimme erikseen Jeren (Käärijän) kanssa, että emme mene tälle kaudelle, vaan menemme yhdessä sitten seuraavalle. Olemme pakettidiili, Behm kertaa.

Behm kertoo olleensa innoissaan ajatuksesta, että hän ja Käärijä osallistuisivat ohjelmaan yhdessä.

– Kunnes Johannes Brotherus soittaa minulle ja sanoo, että "Tulisitko vierailemaan Jeren päivään?". Minä en tiennyt! Unohda vuosien ystävyys, Behm sanoo ja alkaa nauraa.

Behm vieraili Vain elämää -ohjelmassa esittämässä dueton Johannes Brotheruksen kanssa.Tomi Natri /All Over Press

Behm kuitenkin sanoo antavansa Käärijälle anteeksi. Kaksikko sinetöi anteeksiannon halauksella samalla, kun heidän vierellään seisova Brotherus tuulettaa.

Käärijä kertoi MTV Uutisille Vain elämää -lehdistötilaisuudessa, että kieltäytyi aluksi useampaan otteeseen, kun häntä kysyttiin mukaan ohjelmaan. Syynä kieltäytymiselle oli hänen ja Behmin sopimus.

– Meillä oli Behmin kanssa sopimus, että menisimme yhdessä. Minä sitten petin hänen luottamuksensa, Käärijä kertoi MTV Uutisille.

– Olimme molemmat tosissamme, että jos mennään, niin mennään yhdessä, mutta sitten avautui tiettyjä juttuja ja omat kelat siitä, mitä kohti uralla mennään. Minulta kysyttiin vielä kerran, että lähdetkö, ja sanoin, että lähden, jos saan Pelle Miljoonalta yhden tietyn biisin, mutta muuten en. Minä sitten sain sen, hän jatkoi.