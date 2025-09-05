Behm myy kotiaan

Artisti Behm laittoi Helsingin Alppilassa sijaitsevan kaksionsa myyntiin.

Artisti Behm, eli Rita Behm, myy asuntoaan Etuovi-sivustolla, ja hän on jakanut kaksionsa myynti-ilmoituksen Facebookissa.

– Konepajalla maailman kauneimmassa talossa ja rauhallisessa taloyhtiössä neljännen kerroksen kaksio parvekkeella, Behm kirjoittaa myynti-ilmoituksen ohessa.

Behm kertoo kylpyhuoneen ja keittiön olevan remontoituja. Hän ihastelee ilmoituksessaan isoja ikkunoita, joiden moottoroitujen verhojen ansiosta "on myös yksityisyys".

Asunnolla on hintaa lähes puoli miljoonaa.

Behm on nähty viime aikoina eri tilaisuuksissa yhdessä näyttelijä Aku Sipolan kanssa ja he ovat vilahdelleet myös toistensa sosiaalisen median tileillä.