Tässä ovat UMK-finalistit – mukana Robin Packalen ja Benjamin

Ylen Uuden Musiikin Kilpailun seitsemän finalistia julkistettiin tänään.

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja edustaa Suomea Euroviisuissa toukokuussa Englannin Liverpoolissa. UMK-finaali on Turun Logomossa 25. helmikuuta.

Yksi heistä edustaa Suomea Euroviisuissa: Keira, Benjamin, Robin Packalen, Lxandra, Käärijä, KUUMAA, Portion Boys.

Tässä järjestyksessä kappaleet julkaistaan:

to 12.1.Keira – No Business On The Dancefloor

pe 13.1.Benjamin – Hoida mut

ma 16.1.Robin Packalen – Girls Like You

ti 17.1.Lxandra – Something To Lose

ke 18.1.Käärijä – Cha Cha Cha

to 19.1.KUUMAA – Ylivoimainen

pe 20.1.Portion Boys - Samaa taivasta katsotaan

Keira Lundström

UMK:n nuorin osallistuja, pian 18 vuotta täyttävä Keira Lundström, ihastutti suomalaiset The Voice of Finlandissa vahvalla äänellään. Nyt hän julkaisee UMK:ssa uransa ensimmäisen singlen. Uuden Musiikin Kilpailussa mukana olevaa No Business On The Dancefloor -biisiä ovat olleet työstämässä kotimaisen musiikkialan isot nimet Teemu Brunilaja Axel Ehnströmsekä saksalaistuottaja Jason Ok.

Benjamin

Sosiaalisen median kautta julkisuuteen vuonna 2012 nousseella artistilla Benjaminon poikkeuksellinen uratarina. Benjaminin kansainvälinen musiikkiura sai alkunsa vuonna 2014, kun englanninkielinen debyyttisingle Underdogs nousi muun muassa Espanjan single- ja radiolistojen kärkeen.

Hoida mut on viisukulttuuriin kasvaneelle Benjaminille tärkeä biisi, sillä se koskee elämässä tärkeää hetkeä ja myös muovaa totuttuja sukupuolirooleja. Miehen ei tarvitse olla alfa, vaan vahvakin mies voi laulaa toiselle antautumisesta.

Robin Packalen

Suomen menestyneimpiin poppareihin lukeutuvaa, rakastettua Robin Packaleniaon toivottu UMK-osallistujaksi pitkään, ja nyt on vihdoin sen aika. Lapsitähtenä aloittanut Robin on valmis valloittamaan Euroopan energiallaan ja aitoudellaan.

– Sen lisäksi tuli tehtyä niin hyvä biisi, että koko maailman tulisi kuulla se, Robin sanoo tiedotteessa.

Lxandra

Lxandraeli Alexandra Lehtion maaginen tulkitsija ja kansainvälisesti menestynyt artisti. Hän vastaanotti vuonna 2019 arvostetun Music Moves Europe Talent Award -palkinnon. Vuonna 2021 debyyttialbuminsa Careful What I Dream Of julkaissut Lxandra haluaa tavoitella musiikillaan ajattomuutta.

Idea Something to Lose -balladin lähettämisestä UMK:hon syntyi Los Angelesista paluun jälkeisessä jetlagissa huhtikuussa 2022.

Käärijä

Käärijäon artisti, jota on oikeastaan mahdoton asettaa mihinkään lokeroon. Häpeilemätön ja arvaamaton Käärijä rakastaa rikkoa rajoja, lähteä omille poluille ja testata uutta. Käärijän debyyttialbumi Fantastista ilmestyi vuonna 2020.

UMK on myös kiinnostanut jo useamman vuoden, ja tälle kaudelle mukaan hakemisesta Käärijällä oli 150 prosentin varmuus.

Kuumaa

Kuuma on kovassa nousukiidossa oleva kolmihenkinen bändi. Yhtyeen debyyttialbumi KUUMAA ilmestyi vuonna 2019. Käänteentekevänä vuotena 2022 bändi pääsi maistamaan suurempaa suosiota, kun se valloitti striimauspalvelut, radiot ja keikkalavat hiteillään, joita ovat muun muassa Tulipalo ja Oo vielä sekunnin mun. Bändin muodostavat laulaja Johannes Brotherus, rumpali Jonttu Luhtavaaraja basisti Aarni Soivio.

Ylivoimainen on eteenpäin polkeva pop-kappale, joka edustaa universaalia energiaa, johon kenen tahansa on helppo tarttua.

Portion Boys

Portion Boysillaon takanaan jo yli kymmenen vuoden ura. Vuoden 2021 megahitti Vauhti kiihtyy oli käänteentekevä kappale: se vei yhtyeen ihan uudelle tasolle. Vaikka yhtye ei ole julkaissut ainuttakaan albumia, on Portion Boysilta tullut monia isoja hittejä, kuten Kyläbaari, Karjala takas ja Teflon Brothersinkanssa tehty Nautin elämästä.