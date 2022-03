Kommentti: JVG-elokuva valottaa Ville Gallen synkkien kamppailuiden varjot – mutta epäselväksi jää yhä, kuka oikeasti on Jare Brand

11 vuotta sitten JVG osui täydelliseen kultasuoneen. Ville Gallen ja Jare Brandin muodostama rapduo julkaisi vuoden 2011 keväällä esikoislevynsä Mustaa kultaa, jonka single Häissä nousi nopeasti ilmiöksi. Varsinkin silloin, kun Leijonat voittivat miesten jääkiekkokultaa maailmanmestaruuskilpailuissa Slovakiassa.

Jos olit tuolloin Suomessa, et voinut mitenkään välttyä Häissä-biisin kuulemiselta. Etkä uutisilta railakkaista kultajuhlista Helsingin kauppatorilta, jonne kokoontui jopa 100 000 ihmistä riemuitsemaan urheilusaavutuksesta.

Tuolloin juhlien lavalle nousivat myös kaksi nuorta, huppupäistä miestä, joista toinen kantoi mukanaan Lidlin muovipussia, josta heitti lavan etummaisille katsojille paitoja. Ja pian koko kauppatori räjähti juhlimaan ensimmäistä kertaa jättiyleisön edessä esiintyneen Gallen ja Brandin siivittäminä nimenomaan Häissä-kappaleen tahdissa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kun JVG nousi suursuosioon lätkäaiheisen levynsä myötä, oli suomiräpin status todella toinen. Siis aivan täysin. Kyseessä oli valtava murros, sillä hieman ennen suomiräpin valtaannousua kotimaiset hiphopin ystävät saivat jopa pelätä fyysisiä yhteenottoja edustamansa musiikkityylin takia.

JVG:n merkitys tässä muutoksessa on kiistaton ja se on valtava. JVG keksi täydellisen konseptin, sillä urheiluräpillä kaksikko sai genren vaivattomasti lähelle suomalaisen penkkiurheilijakansan sydämiä. JVG-dokumentin käsikirjoittaja-ohjaaja Miika Särmäkarin mukaan duon suosioon on vaikuttanut myös se, että Gallen ja Brandin karisma ja imago olivat alusta asti paljon rennompia sekä lähestyttävämpiä, kuin heitä edeltäneillä suurilla suomiräpin nimillä.

Synkkiä hetkiä

Duon artistitarina on mielenkiintoinen. JVG-dokumentti koostuu vuosien aikana kuvatusta videomateriaalista niin keikkamatkoilta, studioilta ja uran käänteistä, jotka näyttävät artistiuden monet puolet. Äärimmäisen nopean nousun suursuosioon, jonka myötä keikkaa tehtiin ja Suomea kierrettiin viiden hengen voimin Toyota Hiace -pakettiautolla. Ja kuinka hyvin nopeasti JVG:stä kasvoi – jopa heidät itsensäkin yllättäen – aivan valtava tuote.

Dokumentin vahvuuksia ovat sen visuaalisuus sekä laadukas tuotanto: tarinankerronta on sujuvaa sekä mukaansa tempaavaa. Huomasin itsekin eläväni melko vahvasti mukana hetkissä, joihin kuljetettu juoni saavutti aina pienet kliimaksinsa.

Kuten erittäin hyvin tiedetään, artistin elämä ei tosiaankaan ole pelkkää hurmiota. Päihteitä, bileitä ja niin hyvää kuin huonoakin seuraa on aina saatavilla. Ja loputonta ihailua, jonka myötä tulevat myös bisnes ja menestyksen paineet.

Elokuva valottaa nämä haasteet nimenomaan Ville Gallen osalta. Kuinka alkoholi maistui bileiden lisäksi myös keikoilla, kuinka oman PME Records -levy-yhtiön pyörittäminen ei ollutkaan aivan mutkatonta hauskanpitoa ja uusien artistien esille nostamista ja kuinka ihmissuhteet sekä kollegoihin että läheisiin rakoilivat.

Dokumentin voimakkaimpia osuuksia ovatkin Ville Gallen synkkien hetkien läpikäynnit. Katsojana tunsin voimakasta empatiaa katsoessani esimerkiksi sitä, kuinka vain hetkeä ennen takavuosien Tavastian keikkaa artisti otti yhteen veljensä Joonas Gallen, artistinimeltään Mäk Gäliksen, kanssa bäkkärillä niin rajusti, että viskipullot lensivät ja paikalla olleet joutuivat erotuomareiksi fyysiseksi äityneeseen yhteenottoon. Sen päätyttyä pikkuveli poistui paikalta, ja isoveli päätyi itkemään lohduttomasti takahuoneen vessaan samalla, kun keikkapaikan salin puolelta kuuluneen kuulutuksen mukaan JVG:n olisi aivan pian aika nousta lavalle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hämärä hahmo pysyy yhä mysteerinä

Elokuvan lähestyessä loppuaan ilmassa on kuitenkin yksi, hyvin selkeä kysymys: kuka on Jare Brand?

Artisti on toki elokuvassa yhtä lailla, kommentoimassa sekä kaksikon matkan yhteisiä tapahtumia että kertaamassa sitä, kuinka jossain vaiheessa alkoi huolestua ystävästään.

Elokuvassa JVG:n tarinaa kommentoimassa olleet räppärit Karri Koira sekä Ruudolf pohtivat esimerkiksi sitä, kuinka Brand oli varsinkin JVG:n tarinan alkuvaiheilla tyylinsä puolesta täysin epätavallinen, satunnaisesta pakasta vedetty jätkä, jonka ei olisi uskonut olevan uskottava räppäri. Myös Brandin äiti vilahtaa esittämässä pojastaan muutaman hyvin yleisluontoisen kommentin.

Toisaalta tämä ei yllätä. Ville Galle on hahmo, joka on tullut suomalaisille monella tapaa hyvin lähelle. Häntä on nähty enemmän televisiossa, esimerkiksi jopa kahteen otteeseen Vain elämää -ohjelmassa sekä jo vuonna 2012 Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa. Vuonna 2020 oli äärimmäisen harvinaista, että myös Brand nähtiin omana itsenään TTK-parketeilla.

Galle on ollut koko JVG:n uran aikana kaksikosta muutenkin se paljon näkyvämpi hahmo. Siitä kertoo myös se, että Gallen – joka on myös sosiaalisessa mediassa paljon aktiivisempi – Instagram-tilillä on noin puolet enemmän seuraajia, kuin Brandin.

Verho Brandin yllä ei vieläkään raotu. Elokuvan loppupuolella tuntui jopa ehkä hieman koomiselta, kun sen jälkeen, että Gallen kipukohtia JVG-uran aikana oli käsitelty noin tunti, Brandin todettiin muutaman minuutin ajan olevan vain ”todella tasapainoinen jätkä, joka ei suostu ottamaan vaikutteita muiden paskasta”.