Tässä ovat vuoden 2022 UMK-finalistit – yksi heistä on Suomen euroviisuedustaja

Vuoden 2022 Uuden Musiikin Kilpailun seitsemän finalistia julkistettiin tänään.

Yksi heistä vie Ylen UMK-voiton ja edustaa Suomea Torinon Euroviisuissa toukokuussa 2022: Cyan Kicks, BESS, The Rasmus, Younghearted, Olivera, Tommi Läntinen, Isaac Sene.

Artistien kilpailubiisit julkistetaan yksi kerrallaan alkaen 13.1.2022. Biisit ovat kuunneltavissa artistien omina biisipäivinä keskiyöstä lähtien Yle Areenassa ja Youtubessa sekä Spotifyssä ja muissa musiikin suoratoistopalveluissa.

Cyan Kicks - Hurricane

Tämän vuoden UMK:n rockeinta päätyä edustaa helsinkiläinen Cyan Kicks, jonka muodostavat Susanna Alexandra, Niila Perkkiö, Leevi Erkkilä ja Pietari Reijonen. Cyan Kicks perustettiin vuonna 2016, ja yhtye on tähän mennessä julkaissut kahden albumillisen verran musiikkia, jota on striimattu yli 10 miljoonaa kertaa. Yhtye kuvailee musiikkiaan omaleimaiseksi, eri tyylejä yhdisteleväksi moderniksi rockiksi.

– Yhdistelemme rohkeasti eri elementtejä omalla, erottuvalla soundilla. Yksi biisi voi olla täysin elektroninen ja toinen biisi todella raskas, mutta päivän päätteeksi se kuulostaa aina Cyan Kicksiltä, Susanna Alexandra sanoo.

UMK-biisi Hurricane on hyvä tyyliesimerkki tästä. Sen säkeistöt ovat elektroniset, ja raskaampi osuus kitarasooloineen kuullaan kertosäkeessä. Kappaletta on ollut yhtyeen lisäksi kirjoittamassa ruotsalais-tanskalaisen Amaranthen laulaja Elize Ryd. Oman mausteensa biisiin toivat yhdysvaltalaiset muusikko-tuottaja Chris Walla sekä tuottaja-miksaaja Zakk Cervini.

Suomessa osataan tunnetusti tehdä raskasta musiikkia, ja viime vuodet ovat osoittaneet, että myös rock voi menestyä tyypillisesti melko pop-valtaisessa laulukilpailussa. Mitä Cyan Kicks ajattelee, jos kutsu käy Torinoon?

– Rock on aina ollut olemassa, ja se on ollut aina mainstream-musaa, vaikka se ei median keskipisteessä ole ollutkaan. Haluamme osaltamme vaikuttaa, että rock pysyy yhä vahvemmin parrasvaloissa, yhtye toteaa.

Cyan Kicksin Hurricane julkaistaan torstaina 13.1. klo 00.00.

BESS - Ram pam pam

Pop-artisti BESSin musiikin tunnusmerkkejä ovat tarttuvat sanoitukset ja tanssilliset rytmit. Vuonna 2019 julkaistua ja artistin nimeä kantavaa BESS-debyyttialbumia on striimattu yli 20 miljoonaa kertaa. Albumin isoimmaksi hitiksi ja suuren yleisön korvamadoksi nousi platinaa striimannut kappale Tempo.

BESS on harrastanut musiikkia pienestä pitäen ja etsinyt omaa musiikillista suuntaansa ensin klassisen musiikin, sitten Michael Jacksonin, hevin ja reggaen kautta. BESS on tehnyt yhteistyötä Nopsajalan kanssa ja ollut fiittaamassa muun muassa Mikael Gabrielin ja Raappanan kappaleissa. Hänen upeaa ääntään on kuultu myös suomalaisissa tosi-tv-ohjelmissa, kuten Love Islandissa, Bachelor Suomessa ja Temptation Islandissa.

Helsinkiläinen pop-artisti yhdistelee musiikissaan elektronista poppia ja housea. BESS on rouheaääninen artisti, jonka musiikki on tekijänsä näköistä: räiskyvää ja rohkeaa. BESSille ominaista energiaa on runsaasti tarjolla myös UMK:ssa kuultavassa kappaleessa Ram pam pam.

Osallistuminen UMK:hon merkitsee BESSille yhtä “ehkä sit joskus” -unelman toteutumista.

– Haluan vetää UMK:ssa maailman parhaan show’n, BESS sanoo.

Viisuihin ehdolla olevan kappaleen takana on BESSin lisäksi lauluntekijä ja tuottaja Jonas Olsson sekä muusikko-lauluntekijä Tomi Saario.

BESSin Ram pam pam julkaistaan perjantaina 14.1. klo 00.00.

The Rasmus - Jezebel

“Onko sulla aikaa? Pitäisi tehdä maailman paras kappale ja voittaa Euroviisut.” Näin The Rasmuksen Lauri Ylönen kirjoitti viestissään maailmanluokan tuottaja-muusikko Desmond Childille, joka on tehnyt musiikkia muun muassa Bon Joville, Alice Cooperille ja Kissille. Hän on myös tuottanut The Rasmuksen vuonna 2008 ilmestyneen Black Roses -albumin. Viisuihin ehdolla oleva kappale Jezebel syntyi lopulta muutamassa tunnissa Ylösen demon pohjalta, minkä jälkeen hän kertoi suunnitelmansa UMK:hon osallistumisesta muille jäsenille.

Lähes 30 vuotta pystyssä ollut The Rasmus on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä yhtyeistä. Suurin hitti In the Shadows rikkoi kesällä 100 miljoonan kuuntelun rajan Spotifyssa. Kappaleen ilmestyessä vuonna 2003 se nousi myyntilistojen kärkeen ympäri maailmaa. The Rasmus on julkaissut lukuisia albumeja, voittanut kasapäin musiikkialan palkintoja ja keikkaillut jo vuosia maailmalla.

Viisuihin lähtö oli osa bändin uutta tulemista, sillä yhtye sai juuri uuden kitaristin, Tiktakissa uransa aikoinaan aloittaneen Emppu Suhosen.

– Itselleni oli aikamoinen shokki, kun jäbät pyysivät bändiin. Viikkoa myöhemmin kuulin UMK:sta. Vieläkö jotain? Suhonen kertoo tiedotteessa.

Yhtyeen mukaan Jezebel on biisi vahvoille ja itsenäisille naisille, jotka kulkevat omia polkujaan.

– Jezebel oli Raamatun tuhmeliini, joka teki asiat omalla tavallaan ja aiheutti kaaosta. Halusimme tuoda hänet moderniin maailmaan. Biisi on myös vähän humoristinen, mikä on Rasmukselle erikoista, Ylönen selittää.

The Rasmuksen Jezebel julkaistaan maanantaina 17.1. klo 00.00.

Younghearted - Sun numero

Popyhtye Youngheartedin muodostavat lukioaikaiset kaverit, laulaja Reeta Huotarinen sekä kitaristit Atte Ranta ja Emil Korkiakoski. Vuonna 2015 perustettu Younghearted on julkaissut kaksi albumia. Ensimmäinen, vuonna 2016 ilmestynyt Nuorisydän ylitti platinarajan, ja toisesta albumista Vapaa seurasi Emma-ehdokkuus Vuoden yhtye -kategoriassa. Bändin tunnetuimmat kappaleet ovat Hetkeksi ja Vaikeeta.

Yhtyeen viimeisimmästä julkaisusta on kulunut yli kaksi vuotta, ja nyt oli aika palata takaisin. ”Hiljaiselon jälkeen tulemme takaisin isosti ja uudenlaisella soundilla”, kitaristi Emil Korkiakoski sanoo.

Euroviisuihin ehdolla oleva biisi Sun numero edustaakin yhtyeen mukaan uskaliaampaa Youngheartedia. Herkistä tulkinnoista tunnettu bändi on nyt “pehmeästi rock ‘n’ roll”.

– Biisi on hyvä suunnannäyttö siihen, mihin Younghearted on menossa. Olemme aikaisemmin tehneet akkarivetoista ja pienempää soundia. Nyt haemme alusta asti isompaa meininkiä, Korkiakoski avaa.

Sun numero kertoo rakkauden kipeistä puolista: kaipuusta, epätoivosta ja katumuksesta. Rakkaus on ikivihreä aihe, mutta laulaja Reeta Huotarinen halusi kääntää käsittelytapaa ja tarttua aiheeseen katuvan ihmisen näkökulmasta: kun ero kaduttaa, mutta entinen kumppani on löytänyt jo uuden rakkauden vierelleen. Biisin syntyyn on ollut Youngheartedin lisäksi vaikuttamassa laulaja-lauluntekijä Vilma Alina sekä säveltäjä-tuottajat Joonas Keronen ja Ilkka Wirtanen.

Youngheartedin Sun numero julkaistaan tiistaina 18.1. klo 00.00.

Olivera - Thank God I’m an Atheist

Olivera on suurelle yleisölle vielä verrattain tuntematon, vaikka hänellä on miljoonia Spotify-kuunteluita ja kansainvälisesti vaikuttavia julkaisuja. Olivera tekee indiepoppia ja on julkaissut neljä omaa EP:tä. Yli 10 miljoonan kuuntelukerran No More on Oliveran isoin oma kappale, mutta hän kirjoittaa musiikkia myös muille artisteille. Heistä nimekkäin lienee maailman tunnetuimpiin DJ-tuottajiin lukeutuva Tiësto, jonka biisi Affliction on Oliveran käsialaa, ja jonka lauluosuuksista hän myös vastaa.

Pohdiskelijaksi itseään kutsuva artisti rakastaa tarinoita ja erilaisilla skenaarioilla leikittelyä, mitkä ovat myös viisuihin ehdolla olevan kappaleen keskiössä. Oliveralla on henkilökohtainen suhde UMK-biisiinsä, jonka teema on alitajuntaisesti kypsynyt hänen mielessään jo lapsena. Siinä ihmetellään kuolemaa ja ikuisen elämän mahdollisuutta – aiheina ei siis kaikkein kepeimpiä.

– Ei meistä kukaan tiedä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Mitä jos jokin maailman suurista uskonnoista onkin oikeassa ja elämä ei lopu ikinä. En tiedä mitään niin ahdistavaa ajatusta kuin ikuinen elämä, Olivera sanoo.

Raakaversion syntymisen jälkeen Olivera esitteli kappaleen tuottaja-puolisolleen Lenno Linjamalle ja lopulta myös muun muassa Ruusuissa vaikuttavalle muusikko-tuottaja Alpo Nummelinille, jonka mukana kappaleeseen tuli kaivattua rosoisuutta. 11-vuotiaasta saakka musiikkia tehneelle Oliveralle UMK-biisi Thank God I’m an Atheist on niin rakas, että hän pitää sitä tähänastisen uransa tärkeimpänä.

Oliveran Thank God I’m an Atheist julkaistaan keskiviikkona 19.1. klo 00.00.

Tommi Läntinen - Elämä kantaa mua

Tämän vuoden UMK:n kilpailijoista pisimmän musiikkiuran on tehnyt Tommi Läntinen. Yli 40 vuotta musiikkia tehnyt Läntinen on julkaissut useita albumeita eri kokoonpanoissa, tehnyt tuhansia keikkoja ja paljon yhteistöitä eri artistien kanssa. Läntinen aloitti soolouransa vuonna 1994. Hänen omia suurimpia soolohittejään ovat Via Dolorosa, Syvälle sydämeen sattuu ja Kevät ja minä.

Kesällä 2020 julkaistiin Läntisen viimeisin radiohitiksi noussut single Meidän murusia. Viimeisimmästä uutta musiikkia sisältävästä albumista on kulunut jo yli 10 vuotta. Hiljaiselon katkaisee helmikuussa julkaistava ja UMK-kappaleen nimeä kantava albumi Elämä kantaa mua.

Haloo Helsinki! -yhtyeen jäsenet ovat kirjoittaneet Läntisen UMK-biisin. Sävellyksestä vastaavat Leo Hakanen ja Jere Marttila, sanoituksesta Elli Haloo. Biisi on samalla bändin ensimmäinen toiselle artistille kirjoittama kappale. Elämä kantaa mua on sekoitus vanhan ja uuden sukupolven rockia, jota Läntisen raspinen soundi täydentää. Läntisen UMK-biisi kertoo muutoksesta ja sen tekemiseen vaadittavasta rohkeudesta. Oli muutoksessa kyse sitten ihmissuhteesta, työstä tai mistä tahansa isosta päätöksestä. Kuitenkin siitä hetkestä, kun taaksepäin ei kannata enää mennä, koska “siellä ei ole enää mitään”.

Uutta musiikkia pitkän tauon jälkeen julkaisevalle Läntiselle kappale tuntuu itselleenkin ajankohtaiselta.

– Joskus vain on suljettava silmät ja hypättävä uskoen, että kaikki menee hyvin. Usein kaikki järjestyy, kun päästää irti menneestä ja antautuu tulevalle, Läntinen kertoo.

Tommi Läntisen Elämä kantaa mua julkaistaan torstaina 20.1. klo 00.00.

Isaac Sene - Kuuma jäbä

Valovoimainen ja rajoja rikkova Isaac Sene tavoittelee paikkaa Italiassa järjestettäviin Euroviisuihin biisillään Kuuma jäbä. Senen Koko kansan ep julkaistiin vuonna 2020. Julkaisun striimatuimmassa Bébé-kappaleessa fiittaa Vesta ja Älä oo liian kiltissä Yeboyah.

Senen musiikki on tyylillisesti huomattavan monipuolista, jossa on vivahteita ainakin soulista, rockista ja hip hopista. Senen lapsuudessa Pohjois-Savossa kuunneltiin musiikkia Mozartista Bob Marleyhin ja trancesta suomiheviin, mistä myös Senen laaja tyylien käyttö juontanee juurensa.

– Musiikkini on aika pop-lähtöistä, mutta tykkään miksailla eri genrejä. Rock on aina ollut tosi rakasta, samoin rap, Sene kuvailee.

Viime vuonna artisti julkaisi pari uutta singleä, joista tunnetuin lienee Senelle omakohtainen biisi N-sana. Vaikka biisi on sanomaltaan painava, Senen tavoitteena on pikemminkin kuulijan viihdyttäminen ja arjesta irrottautuminen. Tällaiseksi hän kuvailee myös UMK-kappaletta Kuuma jäbä.

– Biisiä kuunnellessa saa vähän punastua, mutta ei me haluta shokeeraamalla shokeerata.

Sene teki kappaleen yhdessä tuottajan Alvar Escartin, eli Yrjänän, kanssa. Yrjänä on tuottanut muun muassa Lukas Leonia ja Hassan Maikalia. Yhteistyö Senen kanssa sai alkunsa, kun Yrjänä kuuli hänen Nälkä-biisinsä ja innostui siitä. Isaac Sene tunnetaan rohkeana ja karismaattisena esiintyjänä. Helmikuiselta vedolta voi siis odottaa paljon.

Isaac Senen Kuuma jäbä julkaistaan perjantaina 21.1. klo 00.00.