Meillä ja maailmalla näkyy nyt monenlaisia juomailmiöitä. Yhden takana on miljardööriartisti Taylor Swift.

Alko julkaisi keskiviikkona vuoden 2025 myyntitilastonsa. Myydyimpien tuotemerkkien listalla keikkuvat tutut tuotteet.

Huomenta Suomessa käytiin selvittämässä tarkemmin, millaiset juomat päätyivät suomalaisten ostoskoreihin, ja millaisia juomailmiöitä lähitulevaisuudessa on nousemassa.

Pinnan alla kuplii nyt Ranska

Alkon tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindströmin mukaan suomalaiset ovat kuplivaa kansaa, ja erilaiset kuohuviinit ovat suosittuja vuodesta toiseen. Viime vuosina suosiotaan ovat kasvattaneet erityisesti italialaiset proseccot ja Italia on noussut suosituimmaksi kuohuviinimaaksi Espanjan cavojen ohi.

Nyt pinnan alla kuplii kuitenkin jotain uutta:

– Nyt siellä pulpahtelee Ranska ja Ranskasta erityisesti cremant-kuohuviinit. Cremantithan on samppanjamenetelmä tehtyjä laadukkaita kuohuviinejä.

Lindströmin mukaan jonkun tietyn viinialueen tai viinin suosion nousu on yleensä summa monesta eri tekijästä. Ilmiöita pulpalehtee muun muassa sosiaalisen median ja ruoka-alan julkaisujen kautta.

– Se on summa siitä, että missä ihmiset tykkäävät matkailla, ja mitkä ohjelmat ovat pinnalla – esimerkiksi Emily in Paris ja niin edelleen. Sellainen ranskalainen kulttuuri näkyy muutenkin todella paljon mielestäni tällä hetkellä Suomessa.

Taylor Swift aiheutti Sancerre-buumin

Toinen esimerkki tuoreesta juomailmiöstä on ranskalainen Sancerre-valkoviini. Kyseisen viinityypin Google-haut ovat viime aikoina kasvaneet räjähdysmäisesti – ja syynä on Taylor Swift.

Pullo Domaine de Terres Blanches Sancerre -viiniä vilahti ohimennen miksauspöydällä tuoreessa Disney+:n Taylor Swift -dokumenttisarjassa, ja nyt artistin fanit haluavat maistaa samaa viiniä, jota artisti juo. Yhdysvalloissa noin 40 dollaria maksava viini on jo saanut lempinimen Taylor’s Choice, ja siitä on tullut valtava myyntihitti. Varastot on myyty monin paikoin loppuun ja viinivalmistaja on ihmeissään.

– Se on aika hullua. Sille ei voi laittaa hintaa. Meillä ei ikinä olisi ollut varaa maksaa siitä, että yksi pulloistamme vilahtaa näin suositussa ohjelmassa, Domaine de Terres Blanches -tilaa vetävä Laurent Saget kommentoi Wine Specatorille.

Ilmiö on huomattu jo Alkossakin: nuoret kuluttajat valitsevat todennäköisemmin juomia, jotka ovat bonganneet vaikuttajilta tai popkulttuurista.

– Olen kuullut, että Taylor Swift nauttii Sancerre-valkoviiniä, niin katsotaan, tuleeko siitä seuraava ilmiö, Alkon Anri Lindström pohtii Suomen juomahittejä.

Millaisia viinejä suomalaiset nyt juovat? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta.