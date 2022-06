Miksi Ukrainan sairaaloihin toimitetaan hyödyttömiä tarvikkeita? Näin vastaavat suomalaiset avustusjärjestöt

Hänen mukaansa useat sairaalat ovat saaneet isoja rekkalähetyksiä, joista he ovat voineet ottaa käyttöönsä ainoastaan muutaman paketin.

Suomestakin on viety Venäjän hyökkäyksen alusta lähtien Ukrainaan merkittäviä määriä avustustarvikkeita. Useat suomalaiset järjestöt keräävät vapaaehtoisilta lahjoittajilta rahaa ja tarvikkeita humanitaarisen avun toimittamiseksi.

Suomen sisäministeriön mukaan Ukrainassa tarvitaan tällä hetkellä kipeimmin ruokaa, polttoainetta sekä varavoimalaitetta. Sen lisäksi pulaa on muun muassa lääkinnällisistä ja pelastustoimen tarvikkeista.

Tarvittavuuden optimointi ”kaiken a ja o”

Suomen Pelastakaa Lapset ry:n kehitysjohtaja Susanna Tan pitää huolestuttavana, jos Ukrainaan toimitettu avustusmateriaali on niin suurissa määrin tarpeetonta. Hän korostaa, että vuodesta 2014 Ukrainassa avustanut Pelastakaa Lapset kiinnittää huomiota jatkuvasti siihen, että kriisialueelle päätyy tarvikkeet, joita siellä eniten tarvitaan.

– Kyllä se on meille kaiken a ja o. Eihän olisi mitään järkeä toimittaa paikalle tarvikkeita tai apua, jota ihmiset eivät tarvitse.

Tan arvioi, että kyseessä on ennen kaikkea kommunikaatio-ongelma.

– Uskoisin, että kaikki järjestöt, jotka ovat osa tätä terveysklusteria, heillä kyllä tämä tieto on.

Myös EU mukana koordinoinnissa

Ukrainan kriisissä avustustoimijoita on ollut suhteellisen paljon eri maista ja tahoilta, mikä on vaikeuttanut tarvikkeiden toimittamisen koordinoimista. Informaation kulku klustereiden ja paikallisviranomaisten välillä on Tanin mukaan ensisijaisen tärkeää.