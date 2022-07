Suomi häviää Ukrainan avustamisessa lukuisille maille – pakettien arvo tähän mennessä 66 miljoonaa euroa

Suomi on sitoutunut tukemaan Ukrainaa suhteessa bruttokansantuotteeseensa vähemmän kuin Baltian maat, Puola tai edes Ruotsi, katsoo Kielin maailmantalouden instituutti verkkosivustollaan .

Kyse on vaikutusvaltaisesta voittoa tavoittelemattomasta tutkimuslaitoksesta ja ajatushautomosta, joka sijaitsee Saksassa.

Suomi on tukenut sivuston mukaan Ukrainaa 0,04 prosentilla suhteessa bruttokansantuotteeseen, kun esimerkiksi Ruotsilla luku on 0,07 ja Saksalla 0,09 prosenttia. Suhteellisesti eniten Ukrainaa on tukenut Viro jopa 0,9 prosentilla.