UMK-juontaja Miisa Rotola-Pukkila havahtui yllättävään asiaan pandemian aikana – teki somevaikuttajana poikkeuksellisen päätöksen: "Se pitää tehdä radikaalisti"

Rotola-Pukkilalle juontopesti on unelmien täyttymys. Häntä kyseltiin juontajaksi hieman vajaa vuosi sitten, joten hän joutui pitämään salaisuutta sisällään pitkään.

– Se oli minulle urallisesti niin iso hetki, että minua edes harkittiin tähän. Minun oli pakko jakaa tämä salaisuus heti kesällä perheelleni. He ovat tosi ylpeitä minusta ja tuntuu hyvältä, kun he sanovat tämän ääneen, Rotola-Pukkila kertoo MTV Uutisten haastattelussa.

View this post on Instagram

Opiskeli yliopistossa

Rotola-Pukkila aloitti tekemään lukioikäisenä omaksi ilokseen videoita YouTubeen vuonna 2013 ja pian siitä tuli ammatti. Hän kertoo, kuinka on joutunut todistelemaan ihmisille vuosien ajan, onko tubettaminen ja somevaikuttajana työskenteleminen oikea työ ja otetaanko häntä tosissaan.

Rotola-Pukkila opiskeli viiden vuoden ajan puheviestintää yliopistossa Tampereella. Opit antoivat apua sometekemiseen, mutta myös tulevaisuuteen. Lauantaina hän on tosi paikan edessä, kun juontaa suoran UMK-lähetyksen, jota katsotaan myös Suomen rajojen ulkopuolella.

– Totta kai tuleva juontopesti jännittää, mutta onneksi työssäni somevaikuttajana olen tottunut kameralle puhumiseen. Nyt kyseessä on vain vähän isompi tv-kamera.

”Tämä on kuin unta”

UMK on ennen kaikkea upea musiikkishow, ja yksi finalisteista lähtee edustamaan Suomea Euroviisuihin Italiaan. Myös juontajat säkenöivät upeissa luomuksissa lavalla.

– Teemu Muurimäki kysyi, millaisia iltapukuja tykkäät pitää ja vastasin, etten ole koskaan edes pitänyt oikeaa iltapukua ylläni. Nyt saan laittaa ihan mielettömän iltapuvun tai jopa useita. Tämä on kuin unta.

Tubettamisesta tuli ammatti

Rotola-Pukkila on yksi Suomen suosituimmista tubettajista. Kaksi vuotta ensimmäisen YouTubeen lataamansa videon jälkeen hän huomasi, että siitä on tullut jo ammatti. Rotola-Pukkila on saavuttanut nuoresta iästään huolimatta paljon ja hänellä onkin nykyään apunaan kaksi manageria.