Joel Harkimolta avoin päivitys: "Olen päättänyt, etten aio jäädä sängyn pohjalle makaamaan"

Joel Harkimo avautuu tuntemuksistaan sosiaalisessa mediassa.

Hiljattain erostaan yhdessä Janni Hussin kanssa ilmoittanut yrittäjä Joel Harkimo kiittää saamastaan tuestaan Instagram-tilillään. Harkimo avautui aikaisemmin tuntemuksistaan, joka keräsi tuhansia tsemppikommentteja.

– Osa kysyi, mitä minulle on käynyt. Minulla on tänä vuonna kuollut kaksi tosi läheistä ihmistä ja yksi tosi äskettäin ja yllättäen. Ja sitten ero. On ollut aika paljon käsiteltävää samaan aikaan, Harkimo aloittaa videon.

Harkimo kertoo ihmisten laittaneen hänelle omia kokemuksiaan, kun heillä on ollut vaikeaa. Harkimo kuvailee, että pitää mennä päivä kerrallaan eteenpäin.

– Olen päättänyt, etten aio jäädä sängyn pohjalle makaamaan. On vain pakko pysyä aktiivisena. Olen tosi kiitollinen kaikista viesteistä ja kannustuksesta, mitä on tullut. Olen lukenut jokaisen, mutta niitä on tullut niin paljon, etten ole pystynyt kaikkiin vastaamaan.

Harkimo ja Janni Hussi kertoivat heinäkuun puolivälin tienoilla Instagramissa, että he jättävät avioerohakemuksen.

Harkimoiden perhettä on kohdannut tänä vuonna myös kaksi suurta surua. Amanda Harkimon veli Oliver Harkimo menehtyi 18. heinäkuuta vain 33-vuotiaana. Oliver oli Joel Harkimon serkku.

Oliver ja Amanda Harkimon isä ja Joel Harkimon setä Roy Harkimo menehtyi tämän vuoden helmikuussa.