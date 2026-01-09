Helsingin poliisi varoittaa lapsia ja heidän vanhempiaan vaarallisista somehaasteista.

Helsingin poliisilla on ollut joulukuussa TikTok-haasteisiin liittyneitä hälytystehtäviä, joissa jopa 10-vuotiaat ovat yrittäneet vaarallisiin paikkoihin kuten kerrostalojen katoille.

Poliisi pitää vaarallisiin haasteisiin osallistumista hälyttävänä ilmiönä. Tiedotteessa korostetaan, että haasteiden tekeminen voi olla erittäin vaarallista lapselle tai nuorelle itselleen.

Vaarallisiin haasteisiin ei tule osallistua, eikä niihin saa yllyttää muita lapsia tai nuoria. Vanhemmilla on vastuu keskustella asiasta alaikäisten lasten kanssa.