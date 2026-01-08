– Yleisesti ottaen työmarkkinatilanne on ollut aika vaikea jo useamman vuoden ajan. Eli paikkoja on huomattavasti aiempaa vähemmän ja samaan aikaan hakijoita on liikkeellä paljon enemmän, kertoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen .

Katso videolta, mikä on kesätöiden tilanne juuri nyt.

Tältä näyttää kesätyöilmoitusten määrä Duunitori-sivustolla tietyllä ajanjaksolla. Paikkoja on tänä vuonna ilmoitettu huomattavasti vähemmän.

Kilpailu on kovaa

– Olen huomannut, että pitää olla paljon kokemusta. Ja sitä kokemusta ei saa, jos ei saa työpaikkoja, niin se on vähän vaikeaa, kesätöitä toivova Minerva Harju miettii.