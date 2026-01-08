Kesätyöpaikkojen määrä on vähentynyt runsaasti viime vuodesta.
Kesätyöpaikkojen haku on käynnistynyt ja suuri osa yrityksistä rekrytoi kesän työntekijät vuoden ensimmäisten kuukausien aikana.
Talouden epävarma tilanne heijastuu myös kesätyöpaikkoihin. Tähän mennessä kesätyöpaikkoja on tarjolla yli 20 prosenttia vähemmän kuin samalla ajanjaksolla viime vuonna, työnhakupalvelu Duunitorilta kerrotaan MTV Uutisille.
– Yleisesti ottaen työmarkkinatilanne on ollut aika vaikea jo useamman vuoden ajan. Eli paikkoja on huomattavasti aiempaa vähemmän ja samaan aikaan hakijoita on liikkeellä paljon enemmän, kertoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.
Tältä näyttää kesätyöilmoitusten määrä Duunitori-sivustolla tietyllä ajanjaksolla. Paikkoja on tänä vuonna ilmoitettu huomattavasti vähemmän.
Kilpailu on kovaa
Samaan aikaan, kun kesätyöpaikkailmoituksien määrä on laskenut, hakijoiden määrä puolestaan on noussut.
– Moni työtön myös haki kesätöitä, ei vain nuoret, viestitetään Palvelualojen ammattiliitto PAMista MTV Uutisille.
Duunitorilla on juuri nyt yli 3000 kesätyöpaikkailmoitusta, joilla on jo 1,5 miljoonaa lukukertaa.
Kilpailu kesän töistä on kovaa ja tämän ovat huomanneet myös työnhakijat.
– On se stressaavaa, jos haluaa kovasti töihin, kesätyönhakua suunnitteleva Sabrina Ali kertoo.
Kesätyökokemukset ja opit kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Ensimmäisen työpaikan saaminen on avainasemassa.
– Olen huomannut, että pitää olla paljon kokemusta. Ja sitä kokemusta ei saa, jos ei saa työpaikkoja, niin se on vähän vaikeaa, kesätöitä toivova Minerva Harju miettii.
Haku on vasta käynnistynyt
On hyvä huomioda, että kesätyöpaikkojen haku on vasta käynnistynyt ja jatkuu maaliskuulle asti. Osa tulevan kesän työpaikoista on vielä julkaisematta, ja esimerkiksi alaikäisille ksätyöt tulevat tarjolle tavallisesti myöhemmin kesällä.
Tällä hetkellä eniten paikkoja on avoinna teollisuudessa ja teknologian alalla, toiseksi eniten myynnin ja kaupan alalla.
PAMin mukaan palvelualoilla tilanne on vakaampi.
– Palvelualoilla (kauppa, ravintolat, kahvilat) kesätyön tarve ei kuitenkaan katoa ja pysynyt näinä "huonoina vuosinakin" vakaana. Erityisesti kaupan alalla, joka on aloista suurin kesätyöpaikkojen tarjoaja, huomauttaa PAMin sopimuspäällikkö Juha Ojala.
Duunitorilta arvioidaan, että kesätöitä on tarjolla niin työuraansa aloittaville, kuin työelämässä kokeneillekin. Mitä aikaisemmin työnhaun aloittaa, sitä paremmat mahdollisuudet on työllistyä kesäksi.
– Kaikista tärkeintä on aktiivinen ja avoin asenne työtä kohtaan. Hyvällä asenteella pääsee pitkälle, Salonen rohkaisee.
Katso artikkelin alussa olevalta videolta uutisjuttu aiheesta.