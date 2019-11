19-vuotias Nita viettää välivuotta töissä ja au pairina – osa hänen kavereistaan ruoskii itseään siitä, ettei opiskelupaikkaa irronnut: "Välivuosi voi olla myös arvokas kokemus"

Koivisto kertoo, että osa hänen kavereistaan on kokenut välivuoden surullisena, vaikka monelle se on myös positiivinen aisa.

Hidas siirtymä

– On ihan aito ongelma Suomessa, että siirtymä toiselta asteelta korkea-astelle on liian hidasta, Andersson sanoo.

Tuplatyö rasittaa

– Toinen ongelma on se, että monet ovat kokeneet raskaaksi sen, että heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen on joutunut samaan kevään aikana vielä opiskelemaan pääsykokeisiin. Tuplatyö saman kevään aikana on koettu liian raskaaksi, ja siksi moni on tarvinnut vuoden väliin.