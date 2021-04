Avaruuden valloituksessa eloonjääneet muistetaan: Kritisoitu kirja väitti avaruuden ensimmäisen uhrin syöksyneen huutaen alas taivaalta

Gagarinin kerrotaan antaneen viileästi ohjeita ystävälleen tämän viimeisinä hetkinä. Kohtalokkaasta tilanteesta on kuitenkin esitetty ristiriitaisia tietoja. NPR uutisoi kymmenisen vuotta sitten ilmestyneestä Starman: The Truth Behind the Legend of Yuri Gagarin -kirjasta, jonka väitteiden mukaan Komarov syöksyi avaruudesta kuolemaansa raivokkaasti huutaen ja itkien. Kirjan esittämiä väitteitä on sittemmin kritisoitu monin osin virheellisiksi.