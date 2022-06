Auttaako tämä hittikikka oikeasti nukahtamaan kahdessa minuutissa? Testasimme helpon niksin: "En jaksanut jatkaa sitä loppuun asti"

Akupunktiota ilman neuloja

Terveyskirjaston mukaan akupunktuurilla on sijansa monien vaivojen hoidossa, joskin hoitojen teho on osoittautunut melko vähäiseksi tutkimuksissa. Teho on tutkimusten mukaan lumehoidon luokkaa tai vain hieman parempi, mutta toisaalta lumevaikutuskin vähentää potilaan kipuja ja sen merkitys on usein huomattava.