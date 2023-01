Työsuhdeautokin menee välittömästi käyttökieltoon tästä unohduksesta – "Ei tarvitse kantaa huolta kolmen ensimmäisen vuoden aikana"

Suomessa on Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan noin 80 000 työsuhdeautoedun saajaa. Edun saajista noin kaksi kolmasosaa on vapaan autoedun saajia ja noin neljänneksellä oli työsuhdeauto käyttöetuna.

He kuitenkin muistuttavat, että yksiselitteisiä vastauksia on monesti vaikea antaa. Kaikki leasingsopimukset ovat yksilöllisiä ja noudattavat yrityksen autoiluun liittyviä ohjeistuksia eli niin sanottua autopolitiikkaa, jossa linjataan yleensä muun muassa seuraavista asioista:

Saako töissä ladata?

Ladattavien työsuhdeautojen määrä on lisääntynyt parin viime vuoden aikana voimakkaasti. LeasePlan kertoo tiedotteessaan, että sen aktiivisesta henkilöautokannasta lähes kolmannes on jo ladattavia. Tällä hetkellä tilaukseen menevistä autoista jo 70 prosenttia on ladattavia. Toinen työsuhdeautoja tarjoava yhtiö, ALD Automotive, kertoi vuoden alussa, että sen työsuhdeautoista jo 25 prosenttia on täyssähköisiä.