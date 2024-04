Jo 80 000 saa työnantajaltaan työpyöräetua – moni hankkii sähköpyörän ja innostuu liikunnasta

Noin kolme vuotta sitten käyttöön tulleen työsuhdepyöräedun suosio on kasvanut nopeasti. Työsuhdepyöräetua saa tällä hetkellä noin 80 000 ihmistä, kertoo Pyöräliiton toiminnanjohtaja Janne Paananen . Työsuhdepyöräedun saajien määrä on jo samalla tasolla työsuhdeautoetua saavien kanssa.

Työsuhdepyöriä leasingsopimuksilla tarjoavan Go By Biken toimitusjohtajan Tommi Ylösen mukaan etu on suosittu läpi yrityskentän. Ylösen mukaan työntekijät arvostavat etua erityisesti it- ja teollisuusalan yrityksissä sekä siivous- ja hoiva-alan yrityksissä.