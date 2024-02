Nordea alkaa suosia sähköautoja lainaehdoissa

– Kun puhutaan ehdoista, se on laaja käsite. Ehtoihin voi liittyä yhtenä osana hinta, mutta rahoituksen osalta katsotaan erityisesti tekijöitä, jotka vaikuttavat kuukausierään. Tai ratkaisut voivat olla käsirahaan liittyviä tekijöitä, joilla madalletaan tekijöitä auton hankintaan, kertoo Nordean autorahoituksesta vastaava johtaja Kristian Ajanto .

Sähköautot ovat toistaiseksi sen verran kalliita polttomoottoreihin verrattuna, että parannusten olisi oltava tuntuvia, jotta niillä on oikeasti vaikutusta.

– Ihmisiä kiinnostaa sähköauton edulliset käyttökustannukset, päästöttömyys ja turvallisuus tällä hetkellä, mutta korkea hinta on suurin este sähköauton hankkimiselle, Ajanto sanoo.

40 prosentin vähennystavoite

Tavoitteena on vähentää päästöjä vähintään 40 prosenttia vuoden 2022 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Liikenne on yksi merkittävä päästöjen lähde maailmassa.

– Toimintamme ja kehitystyömme painopisteenä on tukea ja auttaa asiakkaitamme toteuttamaan vihreää siirtymää. Maantieliikenne on keskeinen nettonollapäästöjen saavuttamisessa, ja siksi meille on tärkeää vauhdittaa siirtymää juuri autorahoituksessa, sanoo Nordean ilmastoasiantuntija Matti Kahra.