Autokauppahuijari jäi kiinni – näin epäilty huiputti myyjiä maksun kanssa

Petokset on toteutettu kaikki samalla tavalla. Kaupantekopaikalla ostaja on esittänyt myyjälle maksaneensa tai maksavansa reaaliaikaisesti sovitun summan verkkopankissa.

Ostajan käytössä on kuitenkin ollut verkkopankin niin sanottu demoversio, joka ei tosiasiassa siirrä rahaa. Tekaistua tilisiirtoa näyttämällä ostaja on saanut myyjän vakuutettua maksusuorituksesta. Myöhemmin myyjä on huomannut, ettei hänen tililleen olekaan siirretty rahaa.