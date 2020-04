Kuittihuijarit piinaavat poliisia Kaakkois-Suomessa – jopa käytetyt autot ovat vaihtaneet omistajaa ilman, että euroakaan on siirtynyt myyjän tilille

Kaakkois-Suomen poliisi tutkii useampaa rikosta, joissa yksityishenkilöt ovat sopineet käytetyn tavaran kaupasta myyjän internetilmoituksen perusteella. Rikoksesta epäilty on ottanut myyjään yhteyttä ja ilmoittanut olevansa kiinnostunut kaupattavasta tavarasta.

Myyjä ja huijari ovat sopineet tapaamisen kauppojen tekemiseksi.

Ostaja on luvannut maksaa tuotteen myyjän pankkitilille tilisiirrolla matkapuhelimellaan, jonka jälkeen hän on tehnyt kokonaan väärän maksutositteen tai väärentänyt kuittipohjaan myyjän tilinumeron ja kauppasumman. Huijari on näyttänyt väärennettyä tositetta myyjälle puhelimensa näytöltä.