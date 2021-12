Etsitkö pilkkahintaisia joululahjoja verkosta? Poliisin mukaan se voi olla vakava virhe

Poliisi tiedotti sunnuntaina, että pelkästään Lapin alueella kirjattiin perjantain ja lauantain aikana toistakymmentä rikosilmoitusta verkkohuijauksista. Näissä huijareilla on maksettu summia kymmenistä euroista jopa tuhanteen euroon.

Poliisi arvioi, että joulun lähestyessä huijauksista kirjattujen petosilmoitusten määrä on kasvanut. Moni saattaa haksahtaa joululahjoja etsiessään poikkeuksellisen edulliseen tarjoukseen. Poliisi pitää alhaisia hintoja yhtenä selkeimmistä varoitusmerkeistä. Myös myynti-ilmoituksen ulkoasuun, yhteystietojen yksityiskohtiin sekä tuotteiden kuviin kannattaa kiinnittää huomiota.

– Poliisilla on tiedossa esimerkiksi sellaisia tekoja, joissa myyjä myy samaa tuotetta usealle henkilölle ja ottaa heiltä kaikilta rahat tuotteesta, mutta ei toimita tuotetta kenellekään. Toisenlaisena tekotapana on se, että myydään juuri sellaista tuotetta, mitä ostaja on etsimässä, mutta tuotetta ei ole edes olemassa, Lapin poliisi tiedottaa.