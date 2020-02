Autoja rikkovat montut piinaavat kuljettajia – kymmenien miljoonien lisärahoitus tuo helpotusta lukuisille pikkuteille

Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan päällysteiden uusimisväli on päässyt viime vuosina venähtämään rahoituksen puutteellisuudesta johtuen, mistä johtuen yhä useampi tienpätkä on jäänyt ilman tarpeellisia korjauksia. Vähäliikenteisemmillä asfalttiteillä vauriot ovat olleet tuttu näky jo pitkään.

Pahimmillaan samoja vaurioita on jouduttu paikkaamaan jopa päivittäin. Suomen vilkasliikenteisimmällä tiellä, Kehä I:llä, on kaivettu jopa asfaltinlevittimet ja jyrät talviteloilta.

Lisää rahaa luvassa



Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama kertoo MTV Uutisille, että tänä vuonna päällysterahoitukseen on luvassa peräti 80 miljoonan euron lisäraha. Tavanomaisesti päällysteitä on uusittu noin 100 miljoonalla eurolla vuodessa, joten kyseessä on merkittävä korotus käytettävissä olevaan budjettiin.