Sää muuttuu hiljalleen kylmemmäksi myös Etelä-Suomessa, ja ajokeli on maanantaiaamuna vaarallisen liukas.
Kylmä ilmamassa liikkuu sunnuntain aikana pohjoisesta kohti etelää. Maanantaiyönä pakkasta voi olla jo koko maassa ja sen seurauksena keli muuttuu kauttaaltaan erittäin liukkaaksi.
MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas varoittaa etenkin maanantaiaamuna töihin ajavia ihmisiä haastavasta ajosäästä.
– Varoituksen sana maanantaiyöstä. Kannattaa varautua kautta maan liukkaisiin olosuhteisiin.
Etelässä tulevaa viikkoa vietetään silti pääosin syksyisissä merkeissä. Keski- ja Pohjois-Suomeen on sen sijaan odotettavissa lumisateita.
Tällä hetkellä lunta ei ole juurikaan muualla kuin Lapin tuntureilla.
