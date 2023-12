Suomen surkein kylätie sijaitsee Vihdin Otalammella – tältä se näyttää

– Mutta aina siinä vaiheessa, kun lähdetään budjettineuvotteluihin, niin tiestö on se ensimmäinen, josta karsitaan. Sen takia se on Suomessa nyt tässä kunnossa.

Päällystäminen ei enää riitä

Laurintie ei saanut surkeimman kylätien arvonimeä syyttä suotta, sillä sen pintakunto on heikentynyt jo sen verran, että pelkkä päällystystyö ei enää riitä.

Thompsonin mukaan hätä ei ole kuitenkaan tämän näköinen, sillä Laurintien korjausmahdollisuuksia on tutkittu ja ELY-keskuksen mukaan valmius sen korjaamiselle olisi ensi kesänä.

Tuhansia kilometrejä huonoja teitä

Kaikkiaan Suomessa on huonossa kunnossa olevia päällystettyjä teitä 8 800 kilometriä ja huonokuntoista soratieverkkoa 2 800 kilometriä. Tämän päälle tulevat vielä huonokuntoiset sillat, joita on kaikkiaan 800.

Thompsonin mukaan siihen on useita syitä, miksi näin on päässyt käymään.

– Tämä meidän tieverkko on rakennettu 1960–1970-luvuilla paljon vähäisemmälle liikennemäärälle ja paljon kevyemmälle kalustolle.

Peruskorjausikään tulleen tieverkon rahoitus on viime vuodet laahannut perässä ja siitä on myös leikattu ensimmäisenä. Menneinä vuosina on päässyt kertymään korjausvelkaa.