Henkilöauton kuljettaja kuoli Rantasalmella Etelä-Savossa henkilöauton törmättyä puutavaraa kuljettaneeseen rekkaan perjantaiaamuna noin kello 9.30.
Poliisin mukaan henkilöauto oli ollut törmäyshetkellä väärällä ajokaistalla. Henkilöautoa kuljetti iäkäs eteläsavolainen mies.
Rekan kuljettaja ei loukkaantunut vakavasti.
Hätäkeskus hälytti tehtävälle useita pelastuslaitoksen, ensihoidon ja poliisin yksiköitä.
Poliisi tutkii kolaria törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Niin ikään tieliikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta tutkii onnettomuuteen johtaneita syitä.