Paukkupakkanen yllätti tuoreen sähköautoilijan matkalla Tahkolle – näin ohjeistaa Autoliitto

– Kesällä range [kantama] on ollut noin 300 kilometriä, mutta nyt näillä pakkasilla tavaroineen ja suksibokseineen kulutus oli kaksinkertainen normaaliin verrattuna, ehkä jopa enemmänkin, Suominen kertoo MTV Uutisille.

Toki Suominen oli tietoinen, että kovilla pakkasilla sähköautoilijan on huomioitava tiettyjä seikkoja, mutta silti "ääriolosuhteiden" tuomat haasteet yllättivät.

Latauspaikoilla ruuhkaa

Suominen on ajanut aiemmin saman 460 kilometrin matkan polttomoottoriautolla yhtä soittoa kuuteen tuntiin. Kauppareissuineen ja taukoineen matka on ottanut enimmillään noin seitsemän ja puoli tuntia.

Vasta ensimmäinen talvi

– Itselläni sähköauto on ollut vasta puoli vuotta ja nyt on ensimmäinen talvi. On täysin luonnollista, että asioita sattuu ja tapahtuu, Suominen pohtii.