Asiantuntija kertoo, mikä on sähköauton konepellin alta löytyvä pikkuakku.
Viiden jälkeen -ohjelmassa perehdyttiin talviseen sähköautoiluun. Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalaista haastatellessaan toimittaja Sari Korpela nosti esiin yhden seikan, joka jokaisen sähköautoilijan olisi hyvä tietää.
– Tulee aika monelle yllätyksenä, Korpela arvioi.
Sähköautoilijan sormi voi nimittäin mennä helposti suuhun, jos auto ei suostukaan aamulla lähtemään liikkeelle. Konepellin alta löytyy todennäköinen syypää: 12 voltin pikkuakku.
Vesalaisen mukaan pikkuakku onkin ollut monissa sähköautoissa niin kutsuttu Akilleen kantapää talvisin.
– Se johtuu hyvin pitkälti siitä, että se on täällä kylmässä moottoritilassa, Vesalainen selittää.