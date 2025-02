Kelkkaonnettomuudessa loukkaantunut Janne Saarinen sai iloisia uutisia: "Ajolupa takas"

Janne Saarinen kertoo avoimesti kuulumisiaan sosiaalisessa mediassa kelkkaonnettomuuden jälkeen.

Radiojuontaja Janne Saarinen joutui vakavaan kelkkaonnettomuuteen marraskuussa 2024 Norjan Lillehammerissa. Onnettomuuden seurauksena hänelle aiheutui keskivaikea aivovamma.

Saarinen on jakanut kuulumisiaan kelkkaonnettomuuden jälkeen sosiaalisessa mediassa, ja nyt hän päivitti iloisia uutisia.

– Ajolupa takas naps! Viime viikot kuntoutus menny tosi hyvin. Okei, lähimuisti ja aikajanalle sijotus edelleen falskaa. Tai olenko nyt unessa vai en(?), mutta pikku hiljaa, ei paree ressaa, Saarinen aloittaa kirjoituksensa.

Radiojuontaja kiittää tuesta ihmisiä, jotka ovat jakaneet hänelle vastaavanlaisia kokemuksia.

– Kymmenien tyyppien kaa saanu käydä keskustelui somes ja vitsi miten hyvältä tuntuu, kun joku toinen kertoo iha samoja juttuja mitä itelki mieles. Samalla iha perseestä kuinka moni joutuu kamppaileen näiden asioidenkaa, mut sit kuitenkin helpottaa ettei ite oo asiankaa yksin.

– Kuntoutus jatkuu ja haaveissa olis paluu kelkkaileen. Lähipiiri antanu kyl omat mielipiteensä siitä, mut itseni ku tunnen niin katkeroidun kyllä jos takas en palais. Toki sinne ei mennä hinnalla millä hyvänsä. Jos lääkäri näyttää vihreetä valoo nii say no more! Jos ei niin sit ei, on niit isompiakin unelmia mitä kohti mennä.

Saarinen listaa myös asioita, joita ei voi laittaa aivovamman piikkiin kotona.

– Unohdan siivota

– Unohdan viedä roskat

– Unohdan laittaa pyykit

Saarinen kehottaa seuraajiaan puhumaan avoimesti vaikeista tilanteista, eikä käsittele niitä vain omassa päässään.

– Puhu puhu puhu, perkele kui hyvält se lopulta tuntuu ja sit vast alkaaki tajuaan oman tilanteen ku ääneen sanoo jotain. Vaikka olis kuinka vaikeeta niin siihenki voi keksii voittavan taktiikan.

Vuoden 2023 alusta lähtien Saarinen on treenannut kelkkailua tavoitteenaan olla ensimmäinen suomalainen olympiakelkkailija. Hän oli Norjan Lillehammerissa viiden viikon mittaisella harjoitusleirillä kelkkaparinsa Tristan Jeskasen kanssa, kun onnettomuus tapahtui.