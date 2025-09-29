Mikkelin Jukureille tuli päättyneelläkin tilikaudella satoja tuhansia euroja takkiin, kaikkiaan yli 400 000 euroa.

Jääkiekon SM-liigaseura Mikkelin Jukurit tiedottaa, että Jukurit HC Oy:n tilikauden 2024–25 tulos oli kaikkineen 414 530 euroa tappiollinen. Se oli edellistä tilikautta (342 008 euron tappio) heikompi.

Ilman tilinpäätössiirtoja ja veroja eritelty tilikauden liiketulos oli 323 923 euroa tappiollinen, mikä oli edellistä tilikautta (-709 595 euroa) parempi.

Jukurit mainitsee, että edellisellä tilikaudella tulosta paransivat merkittävästi kertaluonteiset rahoitustuotot ja konserniavustus.

Jukurien toimitusjohtaja Tero Kumela yhtä kaikki sanoo, että taloudellinen tulos ei ole tavoitteen mukainen.

– Tilikauden tappiollista tulosta rasittivat odotettua heikompi urheilullinen menestys, yleisötavoitteesta jääminen, valmentajavaihdos kesken kauden ja runsaiden loukkaantumisten vaikutus pelaajakuluihin. Tilikauden onnistumisiksi pitää laskea yritysmyynnin kasvu ja liiketoiminnan kulujen tehostaminen, Kumela kertoo.

Jukurit HC Oy:n tilikauden liikevaihto oli 4,67 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisvuoden 4,81 miljoonasta eurosta 140 000 euroa.

Jukurit HC Oy ei laadi konsernitilinpäätöstä, minkä myötä luvuista puuttuvat tytäryhtiö Kalevankankaan Areena Oy:n liikevaihto ja tulos.

Nollatulos tähtäimessä

Kaudella 2025–26 Jukurien taloudellisena tavoitteena on nollatulos maltillisella liikevaihdon kasvulla sekä kustannussäästöillä.

– Nollatuloksen saavuttaminen SM-liigan selvästi pienimmällä talousalueella on kunniahimoinen tavoite, mutta kaiken onnistuessa ja koko yhteisön tuella tehtävissä, Kumela arvioi.

Jukurit toteutti viime kaudella osakeannin seuran omistuspohjan laajentamiseksi. Tällä kaudella tavoitteena on saada pääomistajiksi mukaan uusia sijoittajia ja kerätä ensimmäisessä vaiheessa 500 000 euroa lisärahoitusta.

Syksyn aikana Jukurit aikoo myös aloittaa erityisesti faneja ajatellen toteutetun osakeannin.