Kari Jalonen, 65, jättää Saksan DEL-liigassa pelaavan Kölnin kuluvan kauden jälkeen. Köln tiedottaa, että Jalosen valmennusura jatkuu Suomessa.

Jalosen sopimus Könin kanssa on voimassa kauden 2026 loppuun asti, eikä sitä tulla jatkamaan.

– Hän on ilmoittanut meille, että kymmenen ulkomailla vietetyn vuoden jälkeen hän haluaa palata kauden jälkeen takaisin Suomeen ja perheensä luo. Kunnioitamme tätä toivetta. Samalla tämä tuo selkeyttä tilanteeseen. Olemme tietoisesti päättäneet vahvistaa tämän, jotta voimme keskittyä täysin menestyksekkään kauden jatkumiseen, urheilujohtaja Matthias Baldys kommentoi tiedotteessa.

Jalonen on valmentanut Kölnissä viime kaudesta lähtien. Ennen ulkomaille suuntaamista vuonna 2011 hän luotsasi SM-liigassa TPS:ää, Kärppiä ja Helsingin IFK:ta. Sen jälkeen Jalonen on työskennellyt Venäjän KHL:ssä ja Sveitsin liigassa. Maajoukkuetasolla hän on toiminut sekä Suomen että Tshekin peräsimessä.

– Tein päätöksen yhdessä perheeni kanssa ja keskustelin siitä seuran kanssa. Olemme kunnianhimoisia ja keskittyneitä Kölnin nykyisen kauden suhteen, ja meillä on paljon työtä tehtävänä. Meillä on korkeat tavoitteet ja haluamme saavuttaa ne yhdessä. Kölner Haie on suuri seura ja pyrimme maksimaaliseen menestykseen, toteaa Jalonen.

Ilta-Sanomat kertoi maanantaina, että Jalonen tulee korvaamaan Rikard Grönborgin Tapparan peräsimessä kuluvan kauden jälkeen, kun Grönborg palaa Ruotsin maajoukkueeseen. Tapparan GM Janne Vuorinen sanoo, että tuleva valmennusryhmä tiedotetaan kauden jälkeen.