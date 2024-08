Pelicansin talousluvut julki – näin kävi "historian kovimmalle joukkueelle"

Pelicansin liikevaihto nousi ennätyslukemiin ollen 12 215 707 euroa. nousua edellisvuodesta on 19,5 prosenttia.

Tulos on 69 424,39 euroa tappiollinen. Ero edelliseen tilikauteen on raju. Seura teki vuosi sitten yli 700 000 euron voitot.

– On mielenkiintoista, että urheilullisesti olemme Suomen tasolla sijalla kaksi ja liiketaloudellisesti sijalla viisi, mutta fasiliteettiemme puolesta hallimme on sarjan pienimmistä. Nämä sijoitukset ovat ristiriidassa keskenään, ja on selvää, että nykyiset tilamme eivät mahdollista täyden potentiaalimme saavuttamista, Pöyhönen jatkaa.