Huiman alun saaneen Ilveksen tahti hiipuu – Tommi Niemelä tyrmää esitetyn väitteen: "Eri mieltä"

MTV Urheilu esitti Niemelälle väitteen, jonka mukaan Ilves on liikaa ykkösketjunsa varassa. Niemelän vastauksen voit katsoa pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Ilves on tehnyt alkukauden aikana pelaamissaan 13 ottelussa 43 maalia. Maaleista 15 on merkitty ykkösketjun hyökkääjille Eemeli Suomelle, Matias Mäntykivelle ja Jens Löökelle. Myös joukkueen puolustajat ovat kunnostautuneet. Puolustajien nimiin maaleista on merkitty kaikkiaan 18. Näin alempien ketjujen hyökkääjät ovat onnistuneet yhteensä maalinteossa ainoastaan 10 kertaan.

MTV Urheilun asiantuntijan Sami Kapasen mielestä ykkösketjun takaa ei ole tullut riittävästä tukea maalinteossa.

– Kakkosesta neloseen hyökkäysketjut eivät ole ihan löytäneet tuloksentekoa, jota Ilves varmasti tarvitsee pitkässä juoksussa, jotta he tulee olemaan keväällä se vahva joukkue, Kapanen sanoo.

– On paljon aikaa työstää sitä. Uskon, että muutamalla onnistumisella joukkue menee oikeaan suuntaan, mutta tällä hetkellä he on olleet todella paljon ykkösketjun ja pakkien varassa.

Loistoalun jälkeen Ilveksen tahti on hieman hiipunut. Viimeisestä kuudesta ottelustaan joukkue on hävinnyt neljä. Joukkueen tuloskunto on laskenut samaa tahtia Suomen, Mäntykiven ja Lööken hurjan vireen hiipumisen kanssa.

Viimeisissä kuudessa Ilveksen ottelussa kolmikosta ainoastaan Suomi on onnistunut maalinteossa. Kolmesti.

MTV:n kiekkostudio esitti Ilveksen päävalmentajalle Tommi Niemelälle väitteen, jonka mukaan joukkue on liikaa ykkösketjunsa varassa. Niemelä sanoi olevansa eri mieltä.

– Meillä on erittäin tasainen hyökkäys. Löytyy neljään kenttään erittäin hyviä pelaajia, ennen kaikkea niin, että ne pystyvät luomaan 5–5-pelissä tarvittavan määrän maalipaikkoja, Niemelä sanoi.

– Pitää muistaa, että hyökkäypeli on muutakin kuin pelkästään hyökkääjät. Siihen kuuluu myös puolustajat. Mun mielestäni meiltä löytyy erittäin hyvät 19 pelaajaa, jotka pystyvät tekemään maaleja.

Jens Lööke arvioi alla olevalla videolla, miksi alkukausi Ilveksessä on sujunut niin hyvin. Myös Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela pääsee ääneen. Koskela paljastaa Ilveksen tavoitelleen Löökeä jo aiemmin, mutta ruotsalaishyökkääjällä oli omat syynsä valita tuolloin toisin.