JYPin ruotsalaishyökkääjä Daniel Torgersson sortui erittäin varomattomaan toimintaan Kärpät-ottelun päätöserässä.
Lue myös: Tulikuuman JYPin taika murtui! HIFK osui lokakuussakin vieraissa
Torgersson sai ottelun kolmannen erän puolivälissä rangaistuksen rikkeen korostamisesta. Samassa tilanteessa myös Kärpille tuomittiin rangaistus.
Ruotsalainen ei näyttänyt sulattavan tuomiota alkuunkaan. Torgersson kävi todella kuumana ja huitaisi raivokkaasti mailallaan jäähyaition pleksejä.
Katso tilanne pääkuvan videolta.
Mielenilmaus oli omiaan aiheuttamaan vaaratilanteen. Torgerssonin maila meni kuvamateriaalin perusteella aitiotoimitsijan pään vierestä. Ottelulähetyksestä ei varmuudella selviä, osuiko maila toimitsijaan. Toimihenkilö kuitenkin reagoi huitaisuun kääntämällä päätään.
– Torgersson käy, herranjumala, kun käy kuumana jäähyaitiossa. Lyö aivan täysillä mailan pleksiin, aivan toimitsijan pään vieressä. Huh sentään, selostaja Aleksis Ärje päivitteli.
Torgersson ei saanut tilanteesta lisärangaistuksia.
Kärpät voitti ottelun rankkareilla 5–4. Tappio on JYPille ensimmäinen kotikentällä tällä kaudella.