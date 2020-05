Koronasta löydettiin uusi versio: tiheä mutaatiovauhti tietää kilpajuoksua rokotekehitykselle – “kymmenen kertaa kausiflunssaa tappavampi”

– Virus on levinnyt maailmalla marraskuusta saakka. Sen jälkeen siitä on tullut yhä uusia ja uusia muotoja. En uskalla allekirjoittaa väitettä, että tämä uusi virus olisi herkemmin leviävä. Viruksen leviäminen tietyssä populaatiossa voi johtua siitä, että se on parempi leviämään, mutta se voi myös johtua myös monesta muusta syystä, Aivelo sanoo.

Vaikeuttaa rokotteen kehittämistä

– Periaatessa se voi tarkoittaa sitä. Esimerkiksi influenssa on muuntuva virus, joka pystyy infektoimaan ihmisiä uudestaan ja uudestaan. Koronavirus on huomattavasti hitaampi mutatoitumaan, mikä on hyvä asia. Viruksen mutaatio on kuitenkin vain yksi tekijä, joka vaikuttaa rokotteen kehittämiseen.