Nyt on hyvä hetki lisätä ruokavalioon entistä enemmän kasviksia! Testaa supersuosittu purkkisalaatti.

Monet kotimaiset juurekset ja kaalit ovat nyt sesongissa, ja niiden hinta kaupoissa sen mukainen. Tuttuja ruokia voi nyt siis helposti rikastuttaa terveellisillä ja edullisilla kasviksilla.

Yksi esimerkki helposta ja halvasta kasvisruoasta on kätevä purkkisalaatti. Se on erinomainen lisuke monelle arkiruoalle.

Helppo ja säilyvä purkkisalaatti

"Rouva Kasviksena" tunnettu ruokatoimittaja ja kotitalouspettaja Pirjo Toikkanen loihti jo muutamia vuosia sitten täydellisen salaattireseptin suomalaisten kiireiseen arkeen. Talven parhaassa purkkisalaatissa hyödynnetään satokauden edullisia raaka-aineita, esimerkiksi lanttua.

– Halusin talvisalaatin, jota voi muunnella, jota voi tehdä isomman erän kerralla ja joka säilyy noin pari viikkoa. Helpottaa arkea, on edullinen, sopii lähes ruoan kuin ruoan yhteyteen, Pirjo avasi salaatin taustoja.

Salaatissa pääraaka-aineena käytettävä lanttu on juures, jota moni ei ole hoksannut hyödyntää arkiruoanlaitossa.