Näin kengät pysyvät hyväkuntoisina pitkään – suutarimestari vinkkaa: "Se on yksi tärkeimmistä asioista"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Moni onkin havahtunut siihen, että uusien kenkäparien sijasta vanhat kengät voisi huollattaa tai korjauttaa ja samalla säästää luontoa. Kampin Suutarin suutarimestari Hannu Heiskanen on ollut alalla jo yli 40 vuotta, ja miehellä on tarjota yksinkertainen vinkki kenkien eliniän pidentämiseen.

– Yleensä kenkä vaatii puhdistusta, se on yksi tärkeimmistä asioista, Heiskanen muistuttaa.

Vetoketjua ei aina tarvitse vaihtaa uuteen

– Yleisesti ottaen vetoketjun vaihto on aika kallista, Heiskanen toteaa.

Vanha käsityöläisammatti

Suutari on vanha käsityöläisammatti ja 29. elokuuta vietettiin Suomen suutaripäivää. Päivän tarkoitus on muun muassa antaa tunnustusta suutareiden käsityölle. Lisäksi päivän tarkoituksena on muistuttaa jalkinekorjauksen kannattavuudesta. Korjaamalla esimerkiksi vanhat jalkineet voi pidentää kenkien elinikää.