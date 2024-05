Kangaspuron mukaan Putinin tuoreet kommentit ovat kovaa retoriikkaa, mutta pelotteen uskottavuus voi kärsiä

– Tämä on kovaa retoriikkaa, jonka tarkoitus on pelotella ja vaikuttaa Euroopan valtioihin, että niistä ei heltiäisi Ukrainalle lupaa iskeä niiden aseilla Venäjälle, Kangaspuro arvioi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi maanantaina, että Ukrainan länsiliittolaisten on aika miettiä uudelleen kantaansa länsiaseiden käyttämiseen varsinkin, kun Venäjä tulittaa Harkovan kaupunkia omalta puoleltaan rajaa.

Putin on aiemminkin uhkaillut milloin ydinaseilla ja milloin kolmannella maailmansodalla, jotka on otettu lähinnä leukojen louskuttamisena, josta ei ole tarvinnut välittää. Kangaspuron mukaan kolikolla on myös kääntöpuoli.