Asiantuntija valottaa millainen prinssi William on suljettujen ovien sisäpuolella: "Hän voi olla hankala"

Kuninkaallisiin erikoistunut kirjailija Robert Jobson valottaa tuoreessa Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed -teoksessaan tilanteita sekä persoonia brittihovin suljettujen ovien takaa, ja antaa myös uutta näkökulmaa muun muassa prinssi Williamin luonteeseen. Jobsonin kirjan mukaan kuningas Charlesin vanhemman pojan ja kruununperijän kanssa ei olisi aina kaikista mutkattominta tehdä töitä, kertoo Page Six.