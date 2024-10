Lähteet: Yksi kuninkaallisen perheen jäsen ei pysty koskaan antamaan anteeksi Harrylle – vaikka Charles ja William haluaisivatkin tehdä sovinnon

Prinssi Harryn suhteet brittikuninkaallisiin puhuttavat alati, kun viime vuosien aikana on uutisoitu jatkuvasti huononevista väleistä kuninkaallisiin sukulaisiin. Varsinkin Harryn ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin muutettua Isosta-Britanniasta Pohjois-Amerikkaan vuoden 2020 alussa välit alkoivat huonontua merkittävästi, ja bensaa liekkeihin ovat lyöneet sittemmin pariskunnan useat julkiset avautumiset ja paljastuspuheet kuninkaalliseen perheeseen liittyen.

Hovin seinien sisällä on huhuiltu viime aikoina käydyn mahdollista keskustelua siitä, josko Harryn isä kuningas Charles ja isoveli prinssi William olisivat aikanaan valmiit tekemään sovinnon.

Vaikka näin olisi, hovin arvovaltaisimpien jäsenten joukosta löytyy yksi henkilö, joka kertoman mukaan mahdollisesti "ei pysty koskaan antamaan anteeksi" Harrylle. Tämä henkilö on Charlesin puoliso ja Harryn äitipuoli kuningatar Camilla .

– Hän on tehnyt selväksi kaikille ympärillään uskovansa Harryn olevan "susi lampaan vaatteissa" ja on varma, ettei tämä tuo perheeseen kuin stressiä ja draamaa. Hän (Camilla) uskoo, että mikä vain Charlesin kanssa tapahtuva kanssakäyminen on pahaksi sekä Charlesin terveydelle että koko perheelle.